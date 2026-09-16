Please Don’t Break My Heart – Mixed
Καλομοίρα
[Chorus]
Please Don't Break My Heart
Please don't leave me lonely
Please don't break my heart
Be my one and only
Please don't leave me lonely
Stay with me forever
I belong to you
Please don't break my heart
[Post-Chorus]
Please don't break my heart
No, no no
Please don't break my heart
No,no, no
[Verse 1]
I've been wishing you were here
I've be wishing you were here
To take away this pain
Am I holding on in vain?
I really need to know
I made a mistake when I let you go
Now I'm suffering
Tell me what to do to bring you back
To what we had
[Pre-Chorus]
What we had so long ago
The times we shared so long before
Baby tell me what to
Do to make things right with you
[Chorus]
Please Don't Break My Heart
Please don't leave me lonely
Please don't break my heart
Be my one and only
Please don't leave me lonely
Stay with me forever
I belong to you
Please don't break my heart
[Post-Chorus]
Please don't break my heart
No no no
Please don't break my heart
No no no
(Kalomira, Let's go... oh)
[Verse 2]
My life is seem so worthless since you went away
My days and nights so empty
I can't go on this way
Dreaming that we could still be one
All my dreams come true
[Pre-Chorus]
All we had so long ago...
The times we shared
So long before
Baby tell me what
To do to make things right with you
[Chorus]
Please Don't Break My Heart
Please don't leave me lonely
Please don't break my heart
Be my one and only
Please don't leave me lonely
Stay with me forever
I belong to you
Please don't break my heart
[Post-Chorus]
Please don't break my heart
Please don't leave me lonely
Please don't break my heart
Please don't
Please don't
Please don't leave me lonely
[Chorus]
Please Don't Break My Heart
Please don't leave me lonely
Please don't break my heart
Be my one and only
Please don't leave me lonely
Stay with me forever
I belong to you
Please don't break my heart