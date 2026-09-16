Στο μυαλό μου μπαίνεις και με πείσμα μένεις

ας κυλήσει ο χρόνος γρήγορα για να σε δω.

Δεν μπορώ να σκεφτώ και να συγκεντρωθώ

της καρδιάς μου ο θρόνος έχει βρει Θεό.

Με τρομάζει (εο) το πόσο σε αγαπώ,

δυνατά θα στο πω στο δικό μου ρυθμό.

Με τρομάζει (εο) το πόσο σε αγαπώ

τώρα στο τραγουδώ στο δικό μου ρυθμό.

Και θα στο δείξω, θα σου το μαρτυρήσω

την καρδιά μου θα ανοίξω.

Δε θα στο κρύψω, εγωισμό δε θα δείξω

κάθε φόβο θα νικήσω.

Με τρομάζει (εο) το πόσο σε αγαπώ,

δυνατά θα στο πω στο δικό μου ρυθμό.

Με τρομάζει (εο) το πόσο σε αγαπώ

τώρα στο τραγουδώ στο δικό μου ρυθμό.

Όταν ήρθες εσύ μου άλλαξες τη ζωή,

μία αίσθηση άλλη έφερες στα ξαφνικά,

σε μία μέρα μουντή η φωνή σου αρκεί

για να νιώσω πάλι και με σιγουριά πως…

Με τρομάζει (εο) το πόσο σε αγαπώ,

δυνατά θα στο πω στο δικό μου ρυθμό.

Με τρομάζει (εο) το πόσο σε αγαπώ

τώρα στο τραγουδώ στο δικό μου ρυθμό.