Στο Ίπα Χιλιάδες Φορές

Δε θ' αφήσω να περνάει το δικό σου

Και το άρρωστο εγώ σου χάλια να με κάνει

Ένα κι ένα κάνουν δύο μωρό μου

Γράψε τέλος του χρόνου, το 'χεις παρακάνει

Δέθηκα πολύ μαζί σου και πια είμαι ξέχασα

Όμως από δω και πέρα σ' άλλη φάση πέρασα…

Στο είπα χιλιάδες φορές πως δεν είμαι εγώ απ' αυτές

Που θες και μετά τις πετάς, ντροπή σου που δε μ' αγαπάς

Στο είπα χιλιάδες φορές πως δεν είμαι εγώ απ' αυτές

Που λες πως θα βάλουν μυαλό, να φύγεις να πας στο καλό

Δε κάτσω να ζητάω εξηγήσεις

Δίνω μόνη μου λύσεις στ' αδιέξοδά μου

Δε θ' αφήνω να με πάρει από κάτω

Προχωρώ παρακάτω κι η ζωή μπροστά μου

Δέθηκα πολύ μαζί σου και πια είμαι ξέχασα

Όμως από δω και πέρα δεν είσαι στα πλάνα μου…

Στο είπα χιλιάδες φορές πως δεν είμαι εγώ απ' αυτές

Που θες και μετά τις πετάς, ντροπή σου που δε μ' αγαπάς

Στο είπα χιλιάδες φορές πως δεν είμαι εγώ απ' αυτές

Που λες πως θα βάλουν μυαλό, να φύγεις να πας στο καλό. (x2)