Υπάρχουν Ώρες (feat. Peter_D From Master Tempo)

Θέλω μόνη να ζήσω

κι από την τρέλα που με σπρώχνεις να ηρεμήσω.

Θέλω μακριά να φύγω

σε άλλη χώρα, από σένα να ξεφύγω.

Μα τι λέω, τα ‘χω χάσει είναι όλα ψέματα…

τίποτα μη σε τρομάζει γιατί έχω αποθέματα.

Υπάρχουν ώρες που χανόμαστε

μα μετά πιο πολύ αγαπιόμαστε

κι ας μαλώνουμε εμείς το ξέρουμε

ότι χώρια θα υποφέρουμε.

Θέλω να μη σε βλέπω

και τη φωνή σου ακόμα πια δεν την αντέχω.

Θέλω να προσπαθήσεις

στην ησυχία μου για λίγο να μ’ αφήσεις.

Μα τι λέω, τα ‘χω χάσει είναι όλα ψέματα…

τίποτα μη σε τρομάζει γιατί έχω αποθέματα.

Υπάρχουν ώρες που χανόμαστε

μα μετά πιο πολύ αγαπιόμαστε

κι ας μαλώνουμε εμείς το ξέρουμε

ότι χώρια θα υποφέρουμε.

Όλο μου λες από μένα θες να φύγεις

για νέα κόλπα φτερά ν’ ανοίξεις, να ξεφύγεις

μου λες μπορείς και μόνη να ζεις

και αν δε με δεις, ε δε θα χαθείς,

μα με όλα αυτά που λες εμένα δε με πείθεις,

έρχεσαι, φεύγεις μα πάλι εδώ θα μείνεις,

χωρίζουμε, μαλώνουμε, σκοτωνόμαστε

όμως μωρό μου για πάντα θ’ αγαπιόμαστε.

Υπάρχουν ώρες που χανόμαστε

μα μετά πιο πολύ αγαπιόμαστε

κι ας μαλώνουμε εμείς το ξέρουμε

ότι χώρια θα υποφέρουμε.