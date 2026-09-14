Κυριακή
Κατερίνα Ντούσκα
Από το Άλμπουμ 18+ που κυκλοφόρησε το 2017
Στίχοι
Μια Κυριακή απόγευμα
Είχα έναν άνθρωπο
Είχα έναν άνθρωπο
Κι έπιανα μπράτσο
Κι εκείνος ερχόταν ζεστός
Από κρεβάτι αλληνής
Της διπλανής
Της ζωής
Κορμί δανεικό
Βασιλικό μαραμένο
Ποτήρι σπασμένο
Παραδίπλα το γιατρικό
Τις πληγές
Τις μετράω εγώ
Και δικό μου το σπίτι παλιό
Τελικά ριζικό
Σ’ αγαπώ σ’ αγαπώ σ’ αγαπώ
Κορμί τσακισμένο
Τις φωτιές
Τις ανάβω εγώ
Και δικό μου το άχτι παλιό
Τελικά ριζικό
Σ’ αγαπώ σ’ αγαπώ σ’ αγαπώ
Και νεκρό
Να σε φέρει το τραίνο
Μια Κυριακή απόγευμα
Είχα έναν άνθρωπο
Είχα έναν άνθρωπο
Κι έπιανα μπράτσο
Δικό μου μόνο
Τώρα σκοτώνω
Κάθε περαστικό
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