Με τα μάτια καρφωμένα στο κενό,

τη μορφή σου αναζητάω μέσα στον καπνό,

είσαι μια πικρή ουσία μέσα στο μυαλό

και ζητάω ευθανασία για να λυτρωθώ.

Νύχτα - νύχτα, θα γυρνάω ώσπου να σε βρω,

θα τα πίνω, θα τα σπάω για να τρελαθώ.

Με τα μάτια μου κλαμμένα σε ζητώ,

μέσ’ στους κρύους δρόμους, ψάχνω να σε βρω,

είσαι μια πικρή ουσία μέσα στο μυαλό

και ζητάω ευθανασία για να λυτρωθώ.

Νύχτα - νύχτα, θα γυρνάω ώσπου να σε βρω,

θα τα πίνω, θα τα σπάω για να τρελαθώ.