Απόψε Στη Γιορτή Σου

Κατερίνα Λιόλιου

Από το Άλμπουμ 1994 New Era (Bonus Edition) που κυκλοφόρησε το 2024
Στίχοι

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