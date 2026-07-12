Φερ την μου να την γνωρίσω

Κατερίνα Λιόλιου

Από το Άλμπουμ To Diko Mou DNA που κυκλοφόρησε το 2025
Στίχοι

Δεν έχουν προστεθεί στίχοι για αυτό το τραγούδι.

Ακούστε στο Spotify