[Εισαγωγή]

(

Blue Atlanta Блять

)

[Ρεφρέν: Kidd,

Onad

]

Ο γείτονας με κοζάρει μπαινοβγαίνω

Φτιάχνω το φάρμακο και το πηγαίνω

Χειρουργικά γάντια και t-max κλεμμένο

Ξέρω που κρύβεις το πράγμα στο παίρνω

Ήταν μιλημένο, αφού δε προσέχεις

Τώρα χρωστάς και κοίτα να τα έχεις

Ο δρόμος δεν είναι οι ταινίες που βλέπεις

Θες να 'σαι gangster αλλά δεν αντέχεις

[Στροφή 1: Kidd]

Τι να πούνε, για να γράψουν rap εμάς ακούνε

Έχεις κάνει μαλακία ξέρεις ότι θα σε βρούμε

Λεφτά, πουτάνες, ναρκωτικά έτσι το ζούμε

Έλα, απ' το Μπραχάμι να σε υποδεχτούμε

Είμαι μόνος και σε βλέπω με τους φίλους σου μαζί

Πριν να βγάλω το μαχαίρι τρέχετε όλοι σα χαζοί

Ψάχνετε κάπου για να κρυφτείτε, κάποιο μαγαζί

Έχω περάσει ένα πάνω από όλους το τα-ζη

Χωμένος, από μικρός στα κόλπα είμαι μπλεγμένος

Φτιαγμένος, για αυτό το παιχνίδι είμαι γεννημένος

Άραξε και μη το παίζεις σε μένα πρησμένος

Γιατί θα καταλήξεις στο ΚΑΤ κατασφαγμένος

Με όποιον θέλει την ανοίγω, τι και αν γίνει δε το λήγω

Παραλίγο να με πιάσουν οι μπάτσοι μα θα ξεφύγω

Η πουτάνα θέλει λίγο να δει τι είναι αυτό που πίνω

Γουστάρει, όσο τη γαμάω να την πνίγω

[Ρεφρέν: Kidd,

Onad

]

Ο γείτονας με κοζάρει μπαινοβγαίνω

Φτιάχνω το φάρμακο και το πηγαίνω

Χειρουργικά γάντια και t-max κλεμμένο

Ξέρω που κρύβεις το πράγμα στο παίρνω

Ήταν μιλημένο, αφού δε προσέχεις

Τώρα χρωστάς και κοίτα να τα έχεις

Ο δρόμος δεν είναι οι ταινίες που βλέπεις

Θες να 'σαι gangster αλλά δεν αντέχεις

[Στροφή 2: Onad]

Με το πρώτο χέρι στεγνώνω παπάδες

Γαμώ τον νόμο στακάρω χιλιάδες

Το signal γεμάτο πελάτες

Για-για να σωθείτε χρειάζεστε πλάτες

Κλείνω πατζούρια, coco πακετάρω

Βερι-νταλα τα kilo push-άρω

Τη πουτάνα που αγαπάς snobάρω

Μη φλεξάρεις πολύ, θα στο πάρω

Δεν είχα στη τσέπη γιαυτό κάνω βέρι

Πούστη η γνώμη σου δε με ενδιαφέρει

Έπρεπε η τσέπη μου να γεμίσει

Ξέρω είναι λάθος όμως είναι η λύση

Λαδώνω το gunι δε θα μου κολλήσει

Το cali σε βάζο, κοκόρι σε ρύζι

Μόνο κομπίνες δε ζούμε από τα views

Μη μας συγκρίνεις εμας με αυτούς

[Ρεφρέν: Kidd,

Onad

]

Ο γείτονας με κοζάρει μπαινοβγαίνω

Φτιάχνω το φάρμακο και το πηγαίνω

Χειρουργικά γάντια και t-max κλεμμένο

Ξέρω που κρύβεις το πράγμα στο παίρνω

Ήταν μιλημένο, αφού δε προσέχεις

Τώρα χρωστάς και κοίτα να τα έχεις

Ο δρόμος δεν είναι οι ταινίες που βλέπεις

Θες να 'σαι gangster αλλά δεν αντέχεις