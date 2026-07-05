Εδώ Που Μ’ Άφησες – Έπικ Μιούζικ Ρέμι

Kings

Από το Άλμπουμ Edo Pou M'Afises (Epic Music Remix) που κυκλοφόρησε το 2016
Στίχοι

Δεν έχουν προστεθεί στίχοι για αυτό το τραγούδι.

Ακούστε στο Spotify