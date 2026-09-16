Βασιλιάς – Μιξτ

[Pre-Chorus]

Μ' έχεις ψηλά μα αυτό εμένα δε μου φτάνει

Με αγαπάς μα αυτό δεν είναι αρκετό

Άκου η καρδούλα μου για σένανε πως κάνει

Άκου τι θέλω μία χάρη σου ζητώ

[Chorus]

Θέλω να μ' έχεις βασιλιά σου, να μου ανήκει η καρδιά σου

Το Α σου και το Ω να 'μαι εγώ

Να 'σαι κι εσύ βασίλισσά μου, να σου ανήκει η καρδιά μου

Και στου μυαλού σου το παλάτι, να ζω μονάχα εγώ

[Verse]

Όλα τα ένιωσα όταν σε πρωτοφίλησα

Πως η καρδιά μου θα χτυπά για μια βασίλισσα

Όταν τα μάτια σου αντίκρυσα

Πάλεψα με δράκους και τους νίκησα

Εγώ γεννήθηκα για σένα όπου με πας πάμε

Η αγάπη μας ασήμι και χρυσός θα'ναι

Μέχρι το τελος να το ξέρεις μαζί σου θα 'μαι

Το πρώτο μας φιλί ακόμα το θυμάμαι

Μην το ξεχνάς, εγώ γεννήθηκα για σένα

Κι αν με ρωτάς μέχρι το τέλος θα'μαι εδώ

Τα συναισθήματα, μπροστά σου εκτεθημένα

Κι ότι ζητήσεις ότι θέλεις το μπορώ

Κι αν δε μου φτάνει η αγκαλιά σου για φαντάσου

Θέλω τα πάντα και για πάντα όλα δικά σου

Η καρδιά μου να χτυπάει στην καρδιά σου

Και στα παλάτια σου να μ'έχεις βασιλιά σου

[Chorus]

Θέλω να μ' έχεις βασιλιά σου, να μου ανήκει η καρδιά σου

Το Α σου και το Ω να 'μαι εγώ

Να 'σαι κι εσύ βασίλισσά μου, να σου ανήκει η καρδιά μου

Και στου μυαλού σου το παλάτι, να ζω μονάχα εγώ