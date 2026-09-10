Αναμνήσεις – Μιξντ

Μες τον καθρέφτη σου όταν δεις

τις απαντήσεις σου θα βρεις

και τις αιτίες της δικής μου της φυγής.

Ένα μονάχα σου ζητώ

αν τύχει και σε ξαναδώ

μη με αρχίζεις στα μεγάλα σ’ αγαπώ.

Τις αναμνήσεις που έχεις από μένα

θα τις αποθηκεύσεις στα αγαπημένα,

είναι καιρός που στα `χω μαζεμένα

φεύγω για μένα και σε κανένα.

Δεν ξαναδίνω τώρα πια όσα θα νιώσει η καρδιά,

δεν ξαναδίνω τη ζωή μου σε κανένα,

δεν ξαναδίνω τώρα πια όσα θα νιώσει η καρδιά,

θα τα κρατάω μυστικά μόνο για μένα.

Κάνε τον απολογισμό

και μέτρα πόσα σ’ αγαπώ

με ευκολία έχεις ρίξει στο γκρεμό.

Θα τα ακούς απ’ την ηχώ

για να γεμίζεις το κενό

μα εγώ θα είμαι μακριά δε θα το δω.

Τις αναμνήσεις που έχεις από μένα

θα τις αποθηκεύσεις στα αγαπημένα,

είναι καιρός που στα `χω μαζεμένα

φεύγω για μένα και σε κανένα.

Δεν ξαναδίνω τώρα πια όσα θα νιώσει η καρδιά,

δεν ξαναδίνω τη ζωή μου σε κανένα,

δεν ξαναδίνω τώρα πια όσα θα νιώσει η καρδιά,

θα τα κρατάω μυστικά μόνο για μένα.