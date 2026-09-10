Διαμάντια (Μιξντ)

Στην αγκαλιά σου χάνομαι

όταν σε βλέπω αισθάνομαι,

μες στο μυαλό μου τριγυρνάς

και αναρωτιέμαι που το πας.

Διαμάντια είναι τα δυο σου τα μάτια,

να τα βλέπω να γίνομαι κομμάτια,

δεν τ´ αλλάζω για χίλια παλάτια.

Διαμάντια είναι τα δυο σου τα μάτια.

Τα είκοσι τέσσερα σου καράτια,

το μυαλό μου έχουν πάρει εντελώς,

σε θέλω σαν τρελός.

Με ένα φιλί σου με μεθάς,

στον ουρανό ψηλά με πας.

Με προσγειώνεις με πετάς

και όλο εμπόδια βάζεις.

Διαμάντια είναι τα δυο σου τα μάτια,

να τα βλέπω να γίνομαι κομμάτια,

δεν τ´ αλλάζω για χίλια παλάτια.

Διαμάντια είναι τα δυο σου τα μάτια.

Τα είκοσι τέσσερα σου καράτια,

το μυαλό μου έχουν πάρει εντελώς,

σε θέλω σαν τρελός.

Ήταν γραφτό να βρεθούμε,

και έτσι ξαφνικά να ερωτευτούμε,

ήταν γραφτό να σε γνωρίσω,

και μαζί σου όλα να τα ζήσω.

Διαμάντια είναι τα δυο σου τα μάτια,

να τα βλέπω να γίνομαι κομμάτια,

δεν τ´ αλλάζω για χίλια παλάτια.

Διαμάντια είναι τα δυο σου τα μάτια.

Τα είκοσι τέσσερα σου καράτια,

το μυαλό μου έχουν πάρει εντελώς,

σε θέλω σαν τρελός.