Δυνατά (Τα Τα) [Mixed]

Για αυτά τα μάτια χάνομαι

σε βλέπω πάλι, αισθάνομαι

για αυτά τα μάτια χάθηκα

στο βλέμμα τους τρελάθηκα.

Άλλο χώρια σου δεν θα αντέξω

σου μιλάω ειλικρινά

πες μου που είσαι κοντά σου να τρέξω

να ανασάνω ξανά.

Δυνατά πονάω, δυνατά πεθαίνω,

δυνατά σ’ ονειρεύομαι ξανά

δύναμη δεν έχω πια, η φωνή μου σε ζητά.

Δυνατά πονάω, δυνατά στο λέω

δυνατά νιώσε με έστω μια φορά

με πεθαίνει η μοναξιά κι άνω κάτω η καρδιά

στο φωνάζω δυνατά.

Τις νύχτες σε φαντάζομαι

μόλις σε δω ξαφνιάζομαι

αχ και να σε άγγιζα ξανά

να άλλαζαν όλα τόσο απλά.

Άλλο χώρια σου δεν θα αντέξω

σου μιλάω ειλικρινά

πες μου που είσαι κοντά σου να τρέξω

να ανασάνω ξανά.

Δυνατά πονάω, δυνατά πεθαίνω,

δυνατά σ’ ονειρεύομαι ξανά

δύναμη δεν έχω πια, η φωνή μου σε ζητά.

Δυνατά πονάω, δυνατά στο λέω

δυνατά νιώσε με έστω μια φορά

με πεθαίνει η μοναξιά κι άνω κάτω η καρδιά

στο φωνάζω δυνατά.