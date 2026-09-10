Ελεύθερος (Μικστ)

Θέλω να βρω τον εαυτό μου

να ταξιδέψω να χαθώ

να με πάρει το μυαλό μου

σ’ αυτά τα μέρη που αγαπώ.

Στο κύμα πάνω να κοιμάμαι

και να ξυπνάω σε ακτές

ηλιαχτίδες να φωτίζουν

τις σκέψεις μου τις σκοτεινές.

Ελεύθερος για μια ζωή,

ελεύθερος για μια ζωή,

ελεύθερος για μια ζωή.

Τι κι αν φεύγω μακριά σου

τι κι αν πέφτεις χαμηλά

βάφουν την γη τα δάκρυα σου

που είναι γαλάζια & λευκά.

Τι και αν είμαι μακριά σου

εγώ σε αισθάνομαι εδώ

γαλάζια είναι τα αισθήματα σου

και το μέλλον σου λευκό.

Ελεύθερος για μια ζωή,

ελεύθερος για μια ζωή,

ελεύθερος για μια ζωή.

Από τη Κέρκυρα στη Χίο

και από τη Δράμα στα Χανιά

είναι γαλάζιο το τοπίο

και έχουμε ολόλευκα πανιά.

Όλο να δω το μεγαλείο

απ’ του Ολύμπου την κορυφή

να ψιθυρίσω δυο στιχάκια

ελεύθερος για μια ζωή.

Ελεύθερος για μια ζωή,

ελεύθερος για μια ζωή,

ελεύθερος για μια ζωή.

Να μην φοβάμαι να ξεφύγω

μα ούτε να παρεκτραπώ

και την καρδιά μου να ανοίγω

σε κάποιον περαστικό.