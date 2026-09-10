Σαν Τρελός – Μικστ

Πες του πως αυτό που είχαμε δεν θα το ζήσεις

πες του πως για σένα υπάρχω μόνο εγώ,

πες του για τα αστέρια που μας δίναν απαντήσεις

κι αν τυχαία κάποτε σε ξαναδώ.

Σαν τρελός θα σου πω

θέλω μαζί σου να ‘μαι

δεν μπορώ αν δεν είσαι εδώ.

Σαν τρελός σ’ αγαπώ

τα βράδια δεν κοιμάμαι

άλλη μια φορά θα σου το πω.

Τις αγκαλιές, τα φιλιά και τα χάδια

κι όλα αυτά τα ατελείωτα βράδια

δεν θα μπορέσεις να ζήσεις μαζί του,

πες του.

Για να μιλήσουμε συγκεκριμένα

είμαι για σένα και είσαι για μένα

διάλειμμα ήταν γυρίζεις σε εμένα

πες του.

Σαν τρελός θα σου πω

θέλω μαζί σου να ‘μαι

δεν μπορώ αν δεν είσαι εδώ.

Σαν τρελός σ’ αγαπώ

τα βράδια δεν κοιμάμαι

άλλη μια φορά θα σου το πω.