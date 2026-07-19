ΣΗΜΕΡΑ ΓΑΜΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ

Κωνσταντίνος Αργυρός

Από το Άλμπουμ KABANES που κυκλοφόρησε το 2026
Στίχοι

Δεν έχουν προστεθεί στίχοι για αυτό το τραγούδι.

Ακούστε στο Spotify