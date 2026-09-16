Πάνω Από Τους Ίσκιους

Πάνω απ' τους ίσκιους

Πάνω απ' την πόλη

Υπάρχει εκείνο που ψάχνουν όλοι

Σαν το μετάξι που αγγίζει το σώμα

Σαν το νερό που σηκώνει το χώμα

Σαν ένα χέρι πάνω σε στήθος

Σαν ένα πρόσωπο στο πλήθος

Σαν το φεγγάρι πολύ πριν βραδιάσει

Σαν το κακό μόλις έχει περάσει

Σαν αμαρτία χωρίς την τύψη

Σαν ένα γράμμα που 'χα κρύψει.

Πάνω απ' τους ίσκιους

Που προσπερνάνε

Υπάρχει εκείνο που όλοι ζητάνε

Σαν τον ευκάλυπτο πάνω απ' το τμήμα

Σαν ένα πούπουλο πάνω απ' το μνήμα

Σαν ένα φιόγκος σε κοριτσάκι

Σας το κρασί σ' ένα γοβάκι

Σαν ένας δρόμος που ακούγεται πιάνο

Σα χώρα που την κοιτάς από πάνω

Σαν το άρωμά σου σε μια σελίδα

Και σαν τα μάτια σου όταν σ' είδα

Σαν το φεγγάρι πολύ πριν βραδιάσει

Σαν το κακό μόλις έχει περάσει

Σαν αμαρτία χωρίς την τύψη

Σαν ένα γράμμα που 'χα κρύψει

Σαν ένας δρόμος που ακούγεται πιάνο

Σα χώρα που την κοιτάς από πάνω

Σαν το άρωμά σου σε μια σελίδα

Και σαν τα μάτια σου όταν σ' είδα