ΑΓΑΠΗ – Ρεμίξ

Light

Από το Άλμπουμ AGAPI (Remix) που κυκλοφόρησε το 2023
Στίχοι

Δεν έχουν προστεθεί στίχοι για αυτό το τραγούδι.

Ακούστε στο Spotify