[Intro]

Όλα τα διαμάντια μου κάνουνε

drip-drip

Όλες μου οι φόρμες έχουν πάνω τους μονόγραμμα, γράφουνε CC

Όλα τα πακέτα που αγόρασα τα πήγα σπίτι τα 'κανα flip-flip

Ξέρει πως δε θα σταματήσω να γαμάω το μουνάκι της μέχρι να χύσει (Yeah, yeah)

[Chorus]

Όλα τα διαμάντια μου κάνουνε drip-drip

Όλες μου οι φόρμες έχουν πάνω τους μονόγραμμα, γράφουνε CC

Όλα τα πακέτα που αγόρασα τα πήγα σπίτι τα 'κανα flip-flip

Ξέρει πως δε θα σταματήσω να γαμάω το μουνάκι της μέχρι να χύσει (Yeah, yeah)

Όλα τα διαμάντια μου κάνουνε drip-drip

Όλες μου οι φόρμες έχουν πάνω τους μονόγραμμα, γράφουνε CC

Όλα τα πακέτα που αγόρασα τα πήγα σπίτι τα 'κανα flip-flip

Ξέρει πως δε θα σταματήσω να γαμάω το μουνάκι της μέχρι να χύσει (Yeah, yeah)

Όλα τα διαμάντα μου κάνουνε drip-drip

[Verse 1]

Όλοι αναρωτιούνται πως το 'κανα να φαίνεται τόσο damn easy

Αγόρασες πιστόλι και το άφησες επάνω στο παρτάρει να σαπίσει

Το γατάκι σου είναι καψουρεμένο με το πουλί μου σαν να 'ναι ο Tweety

Έχω βρώμικο πιστόλι, είναι κάτω απ' το ταμπλό, γράφει πάνω του DP

Ξυπνάω μες στον ύπνο μου από τους εφιάλτες να ρουφήξω ένα sniff-sniff

Έχεις δει ποτέ σου 100 κιλά

κοκορι

κλειδωμένο σε αποθήκη;

Αν δεν έχεις τα αρχίδια να το βγάλεις τότε τσάμπα το χεις μέσα στη θήκη

Αν γύρω του έχει φίδια πώς το ξέρεις πως θα καταλήξει ένα ποντίκι;

Όλες τις πουτάνες απ' το Insta και τα video τις έχω γαμήσει

Η

πρώην μου

με τσάκωσε με το πουλί στο χέρι και πήγε να με πνίξει

Έμαθα ότι το έχει πουλήσει το κορίτσι σου πόσο κοστίζει

Το αμάξι μου δεν είναι μαμά κι άμα σε πετύχω δεν θα ναι Gigi

[Chorus]

Όλες μου οι φόρμες έχουν πάνω τους μονόγραμμα, γράφουνε CC

Όλα τα πακέτα που αγόρασα τα πήγα σπίτι τα 'κανα flip-flip

Ξέρει πως δε θα σταματήσω να γαμάω το μουνάκι της μέχρι να χύσει (Yeah, yeah)

Όλα τα διαμάντια μου κάνουνε drip-drip

Όλες μου οι φόρμες έχουν πάνω τους μονόγραμμα, γράφουνε CC

Όλα τα πακέτα που αγόρασα τα πήγα σπίτι τα 'κανα flip-flip

Ξέρει πως δε θα σταματήσω να γαμάω το μουνάκι της μέχρι να χύσει (Yeah, yeah)

Όλα τα διαμάντια μου κάνουνε-

[Verse 2]

Πόσοι λένε πούλησαν ντρόγκια μα στην τέλικη δεν πούλησαν γράμμι;

Πόσοι λένε ξέρουνε τους δρόμους μα αν ρωτήσεις δεν τους ξέρουν οι δρόμοι;

Έναν αχάριστο σκύλο, όσο και να τον ταΐσεις στο τέλος δαγκώνει

Πόσοι πήρατε τον πούλο από δίπλα μου, και πόσοι αλήθεια φύγατε μόνοι;

Κουράστηκα να πλήρωνω για άτομα που πάντα με κοιτάνε στην τσέπη

Να ανοίγω δρόμο για πουστράκια που θα θέλανε να βγω απ' τη μέση

Να πρέπει όταν βγαίνω από το σπίτι μου να το 'χω πάντα πάνω στη τσέπη

Στην εμπόλεμη ζώνη σαν να αράζω με τον Σωτήρη Δανέζη

Όλα μου τα αμάξια είναι αυτόματα, δεν ξέρω από λεβιέ ταχυτήτων

Έγινες

γουρούνι για να είσαι στα 30 σου επάνω σε Crypton

Κοιμάσαι και ονειρεύεσαι πως μία μέρα θα την παντρευτείς μες στο

Hilton

(Yeah)

Μα η

γκόμενά σου πίνει coco και γαμιέται με παππούδες στο

YTON

[Chorus]

Όλες μου οι φόρμες έχουν πάνω τους μονόγραμμα, γράφουνε CC

Όλα τα πακέτα που αγόρασα τα πήγα σπίτι τα 'κανα flip-flip

Ξέρει πως δε θα σταματήσω να γαμάω το μουνάκι της μέχρι να χύσει (Yeah, yeah)

Όλα τα διαμάντια μου κάνουνε drip-drip

Όλες μου οι φόρμες έχουν πάνω τους μονόγραμμα, γράφουνε CC

Όλα τα πακέτα που αγόρασα τα πήγα σπίτι τα 'κανα flip-flip

Ξέρει πως δε θα σταματήσω να γαμάω το μουνάκι της μέχρι να χύσει (Yeah, yeah)

Όλα τα διαμάντια μου κάνουνε-