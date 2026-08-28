Braincontrol

Απ' τη δουλειά έχεις γυρίσει κουρασμένος

όλη τη μέρα στην τρεχάλα και πηγμένος

στον καναπέ σου είσαι τώρα καθισμένος

για πλύση ο εγκέφαλος παραδομένος

Πάλι το χέρι σου πατάει το κουμπάκι

πάλι τα μάτια σου κοιτάνε το κουτάκι

πάλι λες πως θα το κλείσεις σε λιγάκι

δεν έχεις καταλάβει πως έχεις γίνει ζάκι

Brain Control, τηλεκοντρόλ

Brain Control, τηλεκοντρόλ

Αυτογκόλ, τηλεκοντρόλ

Brain Control, τηλεκοντρόλ

Είναι νύχτα ή μήπως έξω ξημερώνει

η ζωή δεν σταματάει στην οθόνη

μέρα νύχτα εκεί μπροστά σε καθηλώνει

το μυαλό σου έχει αρχίσει να θολώνει

Με σοκ αποκαλύψεις, με κάποια τραγωδία

με σκάνδαλα και ρεπορτάζ και έκτακτα δελτία

με όμορφα αυτοκίνητα και γρήγορα αιδοία

με είδωλα προκάτ και κάποιας φήμης ιστορία

Brain Control, τηλεκοντρόλ

Brain Control, τηλεκοντρόλ

Αυτογκόλ, τηλεκοντρόλ

Brain Control, τηλεκοντρόλ

Ανοίξτε τηλεοράσεις, πω πω τι ευτυχία

να δούμε κάποια ανέλπιστη στιγμιαία επιτυχία

ανοίξτε να θαυμάσουμε τα τέλεια κορμιά τους

ανοίξτε για να νιώσουμε για μια στιγμή κοντά τους

ανοίξτε, ανοίξτε διάπλατα τις δώδεκα αισθήσεις

ανοίξτε να χορτάσουμε καινούριες ψευδαισθήσεις

ανοίξτε για να μάθουμε και άλλους χιλιάδες τρόπους

να πεις το αγόρασε με σε πιο πολλούς ανθρώπους,

σε πιο πολλούς ανθρώπους, σε πιο πολλούς ανθρώπους

Brain Control, τηλεκοντρόλ

Brain Control, τηλεκοντρόλ

Αυτογκόλ, τηλεκοντρόλ

Brain Control, τηλεκοντρόλ

Με διασημότητες ψωνάρες σε ζαλίζουν

και με ακρότητες τα βράδια σε φοβίζουν

με άχρηστες πληροφορίες σε γεμίζουν

στο τσιμέντο τα λουλούδια δεν ανθίζουν

Και τα παιδιά δεν έχουνε λεφτά για συναυλία

ποιος έχει playstation στην πολυκατοικία

το λένε τα ραδιόφωνα το λεν και τα δελτία

λένε πως τη μουσική σκοτώνει η πειρατεία

Brain Control, τηλεκοντρόλ

Brain Control, τηλεκοντρόλ

Αυτογκόλ, τηλεκοντρόλ

Brain Control, τηλεκοντρόλ