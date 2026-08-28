Χέρια Σαν Κι Αυτά – Live

Υπάρχουν χέρια που φυτεύουν ένα δέντρο

και άλλα χέρια που του βάζουνε φωτιά

υπάρχουν χέρια που σαν πέσεις σε σηκώνουνε ξανά

σίγουρα θα 'χεις συναντήσει δύο χέρια σαν κι αυτά

Υπάρχουν χέρια που πατάνε την σκανδάλη

και άλλα χέρια που προσφέρουν γιατρειά

υπάρχουν χέρια που χτυπάνε χέρια αλύπητα σκληρά

ίσως μια μέρα συναντήσεις δύο χέρια σαν κι αυτά

Υπάρχουν χέρια που έχουν μάθει να σου δίνουν

και άλλα χέρια που ζητάνε μοναχά

υπάρχουν χέρια που τις νύχτες σε χαϊδεύουν στοργικά

σίγουρα θα 'χεις συναντήσει δύο χέρια σαν κι αυτά

Υπάρχουν χέρια που απ' το άδικο έχουν σφίξει

έχουνε σφίξει και έχουν γίνει μια γροθιά

και μ' άλλα χέρια έχουν σμίξει για να σβήσουν την φωτιά

ίσως τα χέρια τα δικά μας να 'ναι χέρια σαν κι αυτά

Βλέπω κι απόψε εδώ μέσα κάτι χέρια

χειροκροτάνε και μας δίνουνε χαρά

θα 'θελα λίγο να σηκώσουμε τα χέρια μας ψηλά

να τραγουδήσουμε παρέα με δυο χέρια σαν κι αυτά