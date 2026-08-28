Κάτι συμβαίνει σε κάποια γειτονιά

Κάτι μυρίζει καλά

Υπάρχει κάτι στον αέρα απόψε

Που μας δίνει φτερά

Βγαίνω στο δρόμο, βγαίνεις κι εσύ

Όχι δεν είμαστε χαζοί και το ξέρεις

Κάτι στα βάθη της πόλης αυτής

Έχει ξυπνήσει και καλεί και φωνάζει

Ενώστε τις δυνάμεις του καλού (πάμε σήμερα)

(x4)

Κλείσε τον μιζέρια FM γιατί μπάζει

Μοναχό σε θέλουνε

Πάντα κάποιος θα κράζει και θα διχάζει

Γι' αυτά που μας χωρίζουνε

Μα όλ' αυτά που μας ενώνουν

Είναι πολύ πιο δυνατά και το ξέρεις

Δεν είσαι μόνος είμαστε πολλοί

Και όλοι το ακούνε που καλεί και φωνάζει

Ενώστε τις δυνάμεις του καλού (πάμε σήμερα)

(x4)

Πριν κρίνεις κάποιον κρίνε τον εαυτό σου

Bob Marley εσύ τό 'χες πει στον σκοπό σου

Μην βοηθάς το κακό να θεριεύει

Να μας χωρίζει να μας κυριεύει

Όποιος διαιρεί τούτος βασιλεύει

Θαύματα δεν γίνονται στην εποχή μας

Λένε οι ύμνοι της μιζέριας και της γκρίνιας

Μα εμείς ετοιμάζουμε την επιστροφή μας

Τώρα ενώνουμε τη φωνή μας

αν ψήνεσαι έλα κι εσύ μαζί μας

αν ψήνεσαι έλα κι εσύ μαζί μας!

Ενώστε τις δυνάμεις του καλού (πάμε σήμερα)

(x8)