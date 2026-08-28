Hey

Instagram, Filtragram

Ψωνιογκραμ, Ψέμαγκραμ

Instagram

Φίλτραγκραμ

Egogram

Ψώνιογκραμ

Ψέμα

Καλωσήλθατε

Στην εποχή του εγώ

Καλωσήλθατε

Στο μεγάλο κενό

Πόσα likes είχα ;

Ποια φωτογραφία να βάλω ;

Μετά εισβάλλω δίχως άλλο στις ζωές κάποιον άλλων

Γελάω μόνο όταν η κάμερα δείχνει εμένα

Εγωμανής

Επιδειξιομανής

Και μπανιστιρντζής σε ένα

(Insta)

Το τέλειο σώμα

Ο τέλειος αλήτης

(Insta)

Η τέλεια σχέση

Το τέλειο τατού, το τέλειο σπίτι

(Insta)

Το τέλειο δέρμα

Τέλεια νύχια, τέλεια στήθη

Το τέλειο στύλ

Το τέλειο προφίλ

Το τέλειο παραμύθι

Τώρα μητέρα

Σκρολάρω, ποστάρω όλη μέρα

Κάθε Δευτέρα

Notification για πρεμιέρα

Φύγε πατέρα

Μη με ενοχλείς, κάνω καριέρα

Πουλώντας την ψυχή

Και την ιδιώτική μου σφαίρα

Hey

Instagram, Filtragram …

So excited για τη φάση

Που είχες ανεβάσει

Σε μια βδομάδα θα την εχουνε ξεχάσει

Πόσο θα το γιορτάσεις

Αν είσαι μες στις Trashεις

Με οτι πιο trash απ την οθονη έχει περάσει

Καρντάσι νοιώθεις blessed

Νοιώθεις θαυμάσια

Θαυμάζεις

Kanye West

Και Kim Kardashian

Σκέφτεσαι το μισό

Καταναλώνεις το διπλάσιο

Για να τους μοιάσεις

Botox από το γυμνάσιο

Κορίτσια

Ιαλουρονικό στα χείλη

Αγόρια

Απ τις αλυσίδες δισκοκοίλη

Αγάπη ;

Όχι φίλη εδώ έχει μόνο ύλη

Εδώ έχει μόνο followers

Και δεν υπάρχουν φίλοι

Μύκονοοοος

Και Coachella

Με τα μοντέλα

Προχθές στο πανηγύρι

Χόρευες με τα καγκέλια

Coco Chanelle, Gucci και Prada

Μα αν σε ρωτήσουν δεν μπορείς να βρεις

Στο χάρτη την Ελλάδα

Hey

Instagram, Filtragram

Facebook και TikTok fam

Instagram

Φίλτραγκραμ

Egogram

Ψώνιογκραμ

Ψέμα

Θέλεις να αφήσεις το στΙγμα σου

Μα αφήνεις μια μουντζούρα

Χτυπάς το Μπόμπο

Στο πείραμά του Μπαντούρα

Attention monkey, κάνεις μόνο θόρυβο

Social Junky, τάϊσε τον αλγόριθμο

Πλούσιοι που θέλουν να δείχνουν αλήτες

Αλήτες που θέλουν να δείχνουνε πλούσιοι

Ανούσιοι που θέλουν να δείχνουν ψαγμένοι

Θλιμμένοι που το παίζουν ευτυχισμένοι

Hey

Losers δίνουν συμβουλές για sucess

Νευρωτικοί συμβουλές για το στρές

Η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου

(το νου σου)

Από εγωπαθείς υλιστές

Κανείς δεν θέλει να ακούσει

Θέλει ο καθένας να χώσει

Εδώ όλοι θέλουν να πάρουν

Κανείς δεν θέλει να δώσει

Εδώ όλοι θέλουν χλιδή

Κανείς δεν θέλει να πληρώσει

Η παρακμή

Πριν την πτώση

Hey

Instagram, Filtragram

(εδώ δεν έχει ποιητές)

Ψωνιογκραμ, Ψέμαγκραμ

(ακούω μόνο κραυγές)

Instagram

Φίλτραγκραμ

Egogram

Ψώνιογκραμ

Ψέμα

(από εμπόρους κι από μικροπωλητές)

Μια γενιά μόνο απ τη φήμη θαμπώνεται

Καμαρώνετε μα αντί μα να ανεβαίνει

Το IQ μειώνεται

Κι όλοι ζούνε για το flex

Μαστουρώνουν για το flex

Όλα μόνο για το flex

Για το flex

Το Λούβρο

Δεν είναι για τα κλίπ σου

Το ego trip σου

Κρύβεις τη Μόνα Λίζα man

Λίγο κρύψου

Και η Νική της Σαμοθράκης

Ντεκοράκι

Για να μοστράρεις chains

Να κουνάς τα hips σου

Ούτε στο Άουσβιτς

Χαμόγελα και σέλφι

Χασταγκ fail

Φίλη

Πρέπει να συνέλθεις

Δεν είναι όλα buy & sell

Και το Bella Ciao δεν γράφτηκε

Για το Casa de Papel

Hey

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(ικέτες του follow)

Ψωνιογκραμ, Ψέμαγκραμ

(μα όλοι μας solo)

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Φίλτραγκραμ

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Ψώνιογκραμ

Ψέμα

(η νέα βαρβαρότητα όλοι εναντίων όλων)

Σε ακούω boomer

Μπορείς να μιλήσεις

Έχεις 6 δευτερόλεπτα για να με κερδίσεις

Οι σκληρές εποχές

Φέραν σκληρές γενιές

Και οι σκληρές γενιές

Φέραν καλές εποχές

Μα δες

Η μπουνάτσα δε γεννά καπετάνιο

Και με την πρώτη φουρτούνα

Όλοι θα πάμε για μπάνιο

Το καινούργιο θα ‘ναι αύριο το παλιό

Οτι μετράει θα ναι αύριο γραφικό

Σήμερα θρίαμβος, αύριο Βατερλό

Σειρά θα πάρει κάποιος που είναι σήμερα μωρό

Κι ίσως γελάσει με το Ναρκισσισμό

Κι ίσως σε δικάσει για το μεγάλο κενό

Κι ίσως να πλάσει

Κάτι πιο συλλογικό

Από τις στάχτες

Της εποχής του εγώ

(Καλωσήλθατε)

Instagram, Filtragram

(Καλωσήλθατε)

Ψωνιογκραμ, Ψέμαγκραμ

Instagram

Φίλτραγκραμ

Egogram

Ψώνιογκραμ

Ψέμα

(στην εποχή του Εγώ)

(Καλωσήλθατε)

Instagram, Filtragram

(Καλωσήλθατε)

Ψώνιογκραμ, Ψέμαγκραμ

Instagram

Φίλτραγκραμ

Egogram

Ψώνιογκραμ

Ψέμα

(στην εποχή του Εγώ, εγώ, εγώ …)