Filtragram
Locomondo
Hey
Instagram, Filtragram
Ψωνιογκραμ, Ψέμαγκραμ
Instagram
Φίλτραγκραμ
Egogram
Ψώνιογκραμ
Ψέμα
Καλωσήλθατε
Στην εποχή του εγώ
Καλωσήλθατε
Στο μεγάλο κενό
Πόσα likes είχα ;
Ποια φωτογραφία να βάλω ;
Μετά εισβάλλω δίχως άλλο στις ζωές κάποιον άλλων
Γελάω μόνο όταν η κάμερα δείχνει εμένα
Εγωμανής
Επιδειξιομανής
Και μπανιστιρντζής σε ένα
(Insta)
Το τέλειο σώμα
Ο τέλειος αλήτης
(Insta)
Η τέλεια σχέση
Το τέλειο τατού, το τέλειο σπίτι
(Insta)
Το τέλειο δέρμα
Τέλεια νύχια, τέλεια στήθη
Το τέλειο στύλ
Το τέλειο προφίλ
Το τέλειο παραμύθι
Τώρα μητέρα
Σκρολάρω, ποστάρω όλη μέρα
Κάθε Δευτέρα
Notification για πρεμιέρα
Φύγε πατέρα
Μη με ενοχλείς, κάνω καριέρα
Πουλώντας την ψυχή
Και την ιδιώτική μου σφαίρα
Hey
Instagram, Filtragram …
So excited για τη φάση
Που είχες ανεβάσει
Σε μια βδομάδα θα την εχουνε ξεχάσει
Πόσο θα το γιορτάσεις
Αν είσαι μες στις Trashεις
Με οτι πιο trash απ την οθονη έχει περάσει
Καρντάσι νοιώθεις blessed
Νοιώθεις θαυμάσια
Θαυμάζεις
Kanye West
Και Kim Kardashian
Σκέφτεσαι το μισό
Καταναλώνεις το διπλάσιο
Για να τους μοιάσεις
Botox από το γυμνάσιο
Κορίτσια
Ιαλουρονικό στα χείλη
Αγόρια
Απ τις αλυσίδες δισκοκοίλη
Αγάπη ;
Όχι φίλη εδώ έχει μόνο ύλη
Εδώ έχει μόνο followers
Και δεν υπάρχουν φίλοι
Μύκονοοοος
Και Coachella
Με τα μοντέλα
Προχθές στο πανηγύρι
Χόρευες με τα καγκέλια
Coco Chanelle, Gucci και Prada
Μα αν σε ρωτήσουν δεν μπορείς να βρεις
Στο χάρτη την Ελλάδα
Hey
Instagram, Filtragram
Facebook και TikTok fam
Instagram
Φίλτραγκραμ
Egogram
Ψώνιογκραμ
Ψέμα
Θέλεις να αφήσεις το στΙγμα σου
Μα αφήνεις μια μουντζούρα
Χτυπάς το Μπόμπο
Στο πείραμά του Μπαντούρα
Attention monkey, κάνεις μόνο θόρυβο
Social Junky, τάϊσε τον αλγόριθμο
Πλούσιοι που θέλουν να δείχνουν αλήτες
Αλήτες που θέλουν να δείχνουνε πλούσιοι
Ανούσιοι που θέλουν να δείχνουν ψαγμένοι
Θλιμμένοι που το παίζουν ευτυχισμένοι
Hey
Losers δίνουν συμβουλές για sucess
Νευρωτικοί συμβουλές για το στρές
Η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου
(το νου σου)
Από εγωπαθείς υλιστές
Κανείς δεν θέλει να ακούσει
Θέλει ο καθένας να χώσει
Εδώ όλοι θέλουν να πάρουν
Κανείς δεν θέλει να δώσει
Εδώ όλοι θέλουν χλιδή
Κανείς δεν θέλει να πληρώσει
Η παρακμή
Πριν την πτώση
Hey
Instagram, Filtragram
(εδώ δεν έχει ποιητές)
Ψωνιογκραμ, Ψέμαγκραμ
(ακούω μόνο κραυγές)
Instagram
Φίλτραγκραμ
Egogram
Ψώνιογκραμ
Ψέμα
(από εμπόρους κι από μικροπωλητές)
Μια γενιά μόνο απ τη φήμη θαμπώνεται
Καμαρώνετε μα αντί μα να ανεβαίνει
Το IQ μειώνεται
Κι όλοι ζούνε για το flex
Μαστουρώνουν για το flex
Όλα μόνο για το flex
Για το flex
Το Λούβρο
Δεν είναι για τα κλίπ σου
Το ego trip σου
Κρύβεις τη Μόνα Λίζα man
Λίγο κρύψου
Και η Νική της Σαμοθράκης
Ντεκοράκι
Για να μοστράρεις chains
Να κουνάς τα hips σου
Ούτε στο Άουσβιτς
Χαμόγελα και σέλφι
Χασταγκ fail
Φίλη
Πρέπει να συνέλθεις
Δεν είναι όλα buy & sell
Και το Bella Ciao δεν γράφτηκε
Για το Casa de Papel
Hey
Instagram, Filtragram
(ικέτες του follow)
Ψωνιογκραμ, Ψέμαγκραμ
(μα όλοι μας solo)
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Φίλτραγκραμ
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Ψώνιογκραμ
Ψέμα
(η νέα βαρβαρότητα όλοι εναντίων όλων)
Σε ακούω boomer
Μπορείς να μιλήσεις
Έχεις 6 δευτερόλεπτα για να με κερδίσεις
Οι σκληρές εποχές
Φέραν σκληρές γενιές
Και οι σκληρές γενιές
Φέραν καλές εποχές
Μα δες
Η μπουνάτσα δε γεννά καπετάνιο
Και με την πρώτη φουρτούνα
Όλοι θα πάμε για μπάνιο
Το καινούργιο θα ‘ναι αύριο το παλιό
Οτι μετράει θα ναι αύριο γραφικό
Σήμερα θρίαμβος, αύριο Βατερλό
Σειρά θα πάρει κάποιος που είναι σήμερα μωρό
Κι ίσως γελάσει με το Ναρκισσισμό
Κι ίσως σε δικάσει για το μεγάλο κενό
Κι ίσως να πλάσει
Κάτι πιο συλλογικό
Από τις στάχτες
Της εποχής του εγώ
(Καλωσήλθατε)
Instagram, Filtragram
(Καλωσήλθατε)
Ψωνιογκραμ, Ψέμαγκραμ
Instagram
Φίλτραγκραμ
Egogram
Ψώνιογκραμ
Ψέμα
(στην εποχή του Εγώ)
(Καλωσήλθατε)
Instagram, Filtragram
(Καλωσήλθατε)
Ψώνιογκραμ, Ψέμαγκραμ
Instagram
Φίλτραγκραμ
Egogram
Ψώνιογκραμ
Ψέμα
(στην εποχή του Εγώ, εγώ, εγώ …)