Καραπιπεριμ
Locomondo
Από το Άλμπουμ Locomondo World Music που κυκλοφόρησε το 2023
Στίχοι
Μες στης πόλης τα στενά
μια χανούμισσα γλυκιά
μου `χει κάψει την καρδιά, αχ.
Καραμπιμπερίμ, αμάν έσμερ σεκερίμ
άσε πια τα πλούτη και τον Ιμπραήμ.
θά `ρθω απόψε να σε κλέψω, δεν αντέχω πια
κι ας με ντουφεκίσουνε μες στη γειτονιά.
Μια βαρκούλα (ναι, μια βαρκούλα)
μας προσμένει στο (μας προσμένει στο) γιαλό
χανουμάκι μου τρελό, αχ.
Καραμπιμπερίμ, αμάν έσμερ σεκερίμ
άσε πια τα πλούτη και τον Ιμπραήμ.
θά `ρθω απόψε να σε κλέψω, δεν αντέχω πια
κι ας με ντουφεκίσουνε μες στη γειτονιά.
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