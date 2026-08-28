Παίρνει μπρος η μηχανή, σαλπάρει το πλοίο

(Rap Ska Reggae Ska Reggae Hip Hop)

Φεύγει το αεροπλάνο, έχετε γειά και αντίο

(Dub Ska Reggae Ska Reggae One Drop)

Από Αθήνα και Ερέτρια έτσι αρχίσαν όλα

Απ' το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλα

Από Χαλκίδα και Ορωπό μέχρι απάνω Κατερίνη

Κάποιος λέει: «Όποιος έχει κουράγιο να μείνει»

Και έτσι φαντάσου από Πρέβεζα και Γιάννινα στην Ήπειρο

βρεθήκαμε στην Νάξο και σε Πάρο και σε Αντίπαρο

Από την Σκόπελο, τη Σκιάθο φτάσαμε ως την Ίο,

στη Σάμο, στη Λήμνο, στη Χίο.

Στη Σαμοθράκη, στη Μυτιλήνη,

στην Ικαρία, στη Σαντορίνη,

Σίφνο και Σύρο, Μύκονο και Τήνο

κι άντε πάλι πίσω, Λούτσα και Σχίνο

Rap Ska Reggae Ska Reggae Hip Hop

Dub Ska Reggae Ska Reggae One Drop

'Απο την Θεσσαλονίκη και τη Δράμα, απ' το Αμύνταιο στις Σέρρες

μες στο πούλμαν περνούσανε οι ώρες και οι μέρες

Από Άρδα, Τυχερό μέχρι και Βέροια, Ελασσόνα

κι από Ξάνθη και Καβάλα μέχρι Νέα Μηχανιώνα

Ασπροβάλτα, Rastavibe, και από Άλεξανδρούπολη

αεροπλάνο Βενιζέλο και από Κόρινθο στην Τρίπολη,

Κορώνη, Καλαμάτα, Αρεόπολη στη Μάνη

φαντάσου ότι ερχόμασταν από Προσοτσάνη

Από Χανιά στην Ιεράπετρα, στα Μάταλα, Σητεία

από την Κεραμωτή στην Αρχαία Ολυμπία

από την Κομοτηνή, Κεφαλλονιά, Κυπαρισσία

Ιθάκη; Γνωστή αυτή η ιστορία

Αυτό είναι Οδύσσεια δεν είναι περιοδεία

Rap Ska Reggae Ska Reggae Hip Hop

Dub Ska Reggae Ska Reggae One Drop

Παίρνει μπρος η μηχανή, σαλπάρει το πλοίο

(Rap Ska Reggae Ska Reggae Hip Hop)

Φεύγει το αεροπλάνο, έχετε γειά και αντίο

(Dub Ska Reggae Ska Reggae One Drop)

Στα Γρεβενά, στην Καστοριά, στο Κωσταράζι, στην Κοζάνη

το μυαλό μου έχει αρχίσει λίγο λίγο να τα χάνει

(Μπράβο) Τρίκαλα, Λάρισα και Βόλο και Καρδίτσα,

Καλαμπάκα να κατέβουμε από Ηγουμενίτσα

Γιά την Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο, την Πάτρα, την Λευκάδα

Γιά το Αίγιο την Κάτω Αχαγιά την Αμαλιάδα

Μα ποτέ δεν σταμάτησε αυτή η ομάδα

να παίζει μουσική σε όλη την Ελλάδα

Και πάνω, πάνω, πάνω- κάτω την Ελλάδα

με ζέστη και με καύσωνα, με κρύο και με χιόνια,

πάνω, πάνω, πάνω- κάτω την Ελλάδα

Καλοκαίρι και φθινόπωρο, άνοιξη και χειμώνα

πάνω, πάνω, πάνω- κάτω την Ελλάδα

Με αεροπλάνα και βαπόρια, λεωφορεία και με τρένα

πάνω, πάνω, πάνω- κάτω την Ελλάδα

κάντε κουράγιο παιδιά, να αντέξουμε άλλο ένα

Rap Ska Reggae Ska Reggae Hip Hop

Dub Ska Reggae Ska Reggae One Drop