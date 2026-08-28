Πώς Να Σου Το Πω – Live

Αυτό δεν είναι αστείο

δεν είναι και σοβαρό

μονάχα εμείς οι δύο

το σκάμε τώρα από δω

Να, να, να γιατί δεν τους αντέχω πια

Μπλα, μπλα, μπλα όλο μιλάνε για λεφτά

Να, να, να μόνο όταν είσαι εσύ κοντά

Να, να, να έχω ελπίδα στην καρδιά

Έλα να φύγουμε από δω, πω, πω, πω

γιατί δεν έχουμε καιρό, πω, πω, πω

Δεν ξέρω πως να σου το πω, πω, πω, πω

σ΄ έχω συνέχεια στο μυαλό, πω, πω, πω

Αν έχεις κάνει βλακείες

αλλά δεν είσαι χαζός

έχεις να πεις ιστορίες

αλλά δεν είσαι σοφός

Να, να, να όλο αμάξια και λεφτά

Να, να, να είναι στα κούφια μας μυαλά

Να, να, να μα όσο είσαι εσύ κοντά

Να, να, να έχω ελπίδα στην καρδιά

Δεν ξέρω πως να σου το πω, πω, πω, πω

Πού ήσουνα τόσο καιρό, πω, πω, πω

Σ΄ έχω συνέχεια στο μυαλό, πω, πω, πω

Έλα να φύγουμε από δω, πω, πω, πω

Κάποιες φορές ειναι ίσιος

και κάποτε έχει όλο στροφές

μα είναι ο δρόμος που ίσως

σε βγάλει εκεί που θες

Να, να, να σ΄ αυτό το πάρτυ της ζωής

Να, να, να που σε καλέσαμε να `ρθεις

Να, να, να φεύγουμε όλοι ξαφνικά

Να, να, να μα η γιορτή δε σταματά

Δεν ξέρω πως να σου το πω, πω, πω, πω

Πού ήσουνα τόσο καιρό, πω, πω, πω

Σ΄ έχω συνέχεια στο μυαλό, πω, πω, πω

Έλα να φύγουμε από δω, πω, πω, πω