Στο κομμωτήριο που είναι εκεί στη γειτονια μου

Εκεί που λούζει και χτενίζει η κυρά Μαίρη

Ένα κορίτσι την τηλεόραση κοιτάζει και

ονειρεύεται μια μέρα πως θα γίνει ένα αστέρι

Στο κομμωτήριο που είναι εκεί στη γειτονια μου

Η κυρά Μαίρη αχ πόσο κουραζόταν

Μα στην tv μπροστά η κορούλα ονειρευόταν

Πώς κάποια μέρα θα την λουζανε τα φώτα

Κι ένα πρωί στο Γιάννη το μπακάλη στην γωνιτσα

Για αυτό το talent show άκουσε που που πάνε τόσοι

Συμμετοχή έπρεπε μόνο να δηλώσει

Κι ίσως κατάφερνε από το κομμωτήριο να γλιτώσει

Να γίνει star

Star, star, star

Να γίνει star

Star, star, star

Star, star, star

Κι έτσι ήρθε η ώρα μπροστά στους κριτές να τραγουδήσει

Τρεμαν τα πόδια της μην κάνει κάνα λάθος

Και η καρδούλα της χτυπούσε με μανία

Μα η φωνούλα της παλλότανε με πάθος

Ξαφνικά το πλατό από τη δροσιά της

Σα μαγεμένο έμοιαζε να την κοιτάζει

Με zoom in κοντινό η χώρα παρακολουθούσε

Τα δάκρυα της όταν τους ευχαριστούσε

Την άλλη μέρα το τηλέφωνο χτυπούσε

Στα πρωιναδικα με μιας την είχαν φέρει

Της λέγαν "είσαι εσύ το επόμενο αστέρι"

Και κάπου πίσω καμαρωμωντας κοιτούσε η κυρά Μαίρη

Κι έγινε star

Star, star, star

Κι έγινε star

Star, star, star

Star, star, star

Τα πάντα φάνηκαν να ανοίγονται μπροστά της

Με προσοχή άκουγε εκείνο τον στυλιστα

Ίσως να διαφημίσει αυτό το ελαφρύ γιαούρτι

Ή να ανοίξει κάποιο όνομα στην πίστα

Τώρα οι καλύτεροι την βάφουν κι την ντύνουν

Και από κούκλα την κάνανε κουκλάρα

Της λέγανε "Χρυση μου σου προτείνω να

τολμήσεις γόβες Louboutin με μια μπλουζα Che Guevara"

Θυμάται εκείνα τα περιοδικά στο κομμωτήριο

Τώρα είναι όλα εκεί και ήρθαν να την ρωτήσουν

Αν δεχότανε γυμνή να την φωτογραφίσουν

Και αν την ενδιαφερε ποτέ να τραγουδήσει

Στην Eurovision

Μια που είναι star

Star, star, star

Μια που είναι star

Star, star, star

Star, star, star

Τώρα περάσανε περίπου έξι μήνες

Και αυτός ο μάνατζερ τηλέφωνο δεν πήρε

Τα πρωιναδικα μοιαζουν να την ξεχάσαν

Και η κυρά Μαίρη δάνειο ζήτησε και πήρε

Αδίκως τα περιοδικά τα ξεφυλλιζει

Στα πρωτοσέλιδα είναι μια άλλη κοπελίτσα

Στο δρόμο πια κανένας δεν την αναγνωρίζει

Πέρα από το Γιάννη το μπακάλη στην γωνιτσα

Στο κομμωτήριο που είναι εκεί στη γειτονια μου

Εκεί που λούζει και χτενίζει η κυρά Μαίρη

Ένα κορίτσι την τηλεόραση κοιτάζει

Που κάποια μέρα για λίγο είχε γίνει ένα αστέρι

Ήτανε star

Star, star, star

Ήτανε star

Star, star, star

Ήτανε star

Star, star, star

Ήτανε star

Star, star, star

Star, star, star