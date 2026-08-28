Στου σπιτιού μου τα σκαλιά κάθεται μια κοπελιά

Όλο νιάτα κι ομορφιά μα από πάνω της ψηλά

Ένας συννεφάκι γκρι δεν την αφήνει να χαρεί

Κι όπου πάει κι όπου σταθεί όλο την ακολουθεί

Συννεφάκι, συννεφάκι γκρι, συννεφάκι, συννεφάκι

(x2)

Στου σπιτιού μου τα σκαλιά κάθεται μια κοπελιά

(Συννεφάκι, συννεφάκι γκρι, συννεφάκι, συννεφάκι)

Κάπου έχω ξαναδεί τη θλιμμένη της ματιά

(Συννεφάκι, συννεφάκι γκρι, συννεφάκι, συννεφάκι)

Δε ζητάει λογαριασμό μόνο λίγο σεβασμό

(Συννεφάκι, συννεφάκι γκρι, συννεφάκι, συννεφάκι)

Δε ζητάει παρηγοριά στου σπιτιού μου τα σκαλιά

Συννεφάκι, συννεφάκι

Του σπιτιού μου τα σκαλιά τώρα είναι αδειανά

Μα στο πρώτο το σκαλί βρίσκω μία ζωγραφιά

Ένα συννεφάκι γκρι ζωγραφισμένο στο χαρτί

(Συννεφάκι, συννεφάκι γκρι, συννεφάκι, συννεφάκι)

Το κοιτώ χωρίς μιλιά στου σπιτιού μου τα σκαλιά