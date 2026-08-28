Συννεφάκι Γκρι

Locomondo

Από το Άλμπουμ Odysseia που κυκλοφόρησε το 2013
Στίχοι

Στου σπιτιού μου τα σκαλιά κάθεται μια κοπελιά
Όλο νιάτα κι ομορφιά μα από πάνω της ψηλά
Ένας συννεφάκι γκρι δεν την αφήνει να χαρεί
Κι όπου πάει κι όπου σταθεί όλο την ακολουθεί
Συννεφάκι, συννεφάκι γκρι, συννεφάκι, συννεφάκι
(x2)
Στου σπιτιού μου τα σκαλιά κάθεται μια κοπελιά
(Συννεφάκι, συννεφάκι γκρι, συννεφάκι, συννεφάκι)
Κάπου έχω ξαναδεί τη θλιμμένη της ματιά
(Συννεφάκι, συννεφάκι γκρι, συννεφάκι, συννεφάκι)
Δε ζητάει λογαριασμό μόνο λίγο σεβασμό
(Συννεφάκι, συννεφάκι γκρι, συννεφάκι, συννεφάκι)
Δε ζητάει παρηγοριά στου σπιτιού μου τα σκαλιά
Συννεφάκι, συννεφάκι
Του σπιτιού μου τα σκαλιά τώρα είναι αδειανά
Μα στο πρώτο το σκαλί βρίσκω μία ζωγραφιά
Ένα συννεφάκι γκρι ζωγραφισμένο στο χαρτί
(Συννεφάκι, συννεφάκι γκρι, συννεφάκι, συννεφάκι)
Το κοιτώ χωρίς μιλιά στου σπιτιού μου τα σκαλιά

Ακούστε στο Spotify