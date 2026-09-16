Δεν αγάπησα γυναίκα

δεν λαχτάρησα κορμί

όσο λαχταρώ εσένα

κούκλα μου μελαχρινή

Είσαι η ζωή μου

η αναπνοή μου

μ’ άναψες φωτιά

μέσα στην καρδιά

δεν αντέχω πια

Γλύκα μου και φως μου

το φιλί σου δώσ’ μου

μην με τυραννάς

πες πως μ’ αγαπάς

αχ δε με πονάς

Είσαι ο κρυφός καημός μου

της καρδιάς μου ο σεβντάς

βάλθηκες να με πεθάνεις

και στον Άδη να με πας

Είσαι η ζωή μου

η αναπνοή μου

μ’ άναψες φωτιά

μέσα στην καρδιά

δεν αντέχω πια

Γλύκα μου και φως μου

το φιλί σου δώσ’ μου

μην με τυραννάς

πες πως μ’ αγαπάς

αχ δε με πονάς