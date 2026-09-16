Τα κόκκινα τα χείλια σου στη μαύρη την καρδιά σου,

κόκκινο μαύρο έπαιξα και τη χαρά μου έχασα,

αχάριστη, αχάριστη κοντά σου.

Κόκκινο μαύρο μαύρο έπαιξα, αγάπη να κερδίσω,

μα κέρδισα τη συμφορά με το να σ’ αγαπήσω.

Περιουσίες χάλασα μεσ’ στα δικά σου δίχτυα,

όλα συντρίμια έγιναν κι εμένα μου απέμειναν

του πόνου τα, του πόνου τα ξενύχτια.

Κόκκινο μαύρο μαύρο έπαιξα, αγάπη να κερδίσω,

μα κέρδισα τη συμφορά με το να σ’ αγαπήσω.

Μεσ’ στα πολλά σου θύματα γράψε κι ακόμα ένα

και σέναν όμως μια βραδιά θα σου την πάρουν την καρδιά

κι όλα τα κε κι όλα τα κερδισμένα.

Κόκκινο μαύρο μαύρο έπαιξα, αγάπη να κερδίσω,

μα κέρδισα τη συμφορά με το να σ’ αγαπήσω.