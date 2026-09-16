Μάγκες και αριστοκράτες

Τι κρύβουν τι σκεπάζουνε τα όμορφα τα ρούχα

και ξεγελούν τις όμορφες στα πάρτυ και στις στράτες

με μια μοντέρνα κουστουμιά μάγκες κι αριστοκράτες.

Ένα κουστούμι σε κάνει κύριο

σ’ αυτόν τον κόσμο τον μυστήριο.

Στον κόσμο η εμφάνιση τα καμουφλάρει όλα

κι αν βλέπεις κάθε άνθρωπο δεν ξέρεις την καρδιά του

είτε καλός είτε κακός τον κρύβει η κουστουμιά του.

Ένα κουστούμι σε κάνει κύριο

σ’ αυτόν τον κόσμο τον μυστήριο.

Έτσι γελιέται πάντοτε το μάτι του ανθρώπου

γι αυτό κι εγώ προδόθηκα απο μια αγάπη που χα

την πλάνεψαν οι ομορφιές και τα μοντέρνα ρούχα.

Ένα κουστούμι σε κάνει κύριο

σ’ αυτόν τον κόσμο τον μυστήριο.