Χορεύω – Λάιβ Έντισην

[Spoken]

Εκεί που συναντιούνται τα βλέμματα

Εκεί που τα λόγια είναι αθόρυβα και οι σκέψεις παγώνουν

Εκεί βρίσκω την επαφή

[Verse 1]

Επικίνδυνα με θες

Μες στα κύματα μου παίζεις

Και τον άνεμο μου καις

Σαν πυξίδα οι αγκαλιές

Να μας δείχνουν καλοκαίρι

Στου έρωτα τις διαδρομές

[Pre-Chorus]

Μ' ένα βλέμμα δες

Το μυαλό μου παίρνεις

Σαν ήλιος με ζεσταίνεις

Σε θάλασσες γυμνές

Μία καρδιά που θες

Εσένα περιμένει

Στο σώμα σου αναμμένη

Χτυπάει, δες

[Chorus]

Πάμε, με φιλάς και πετάμε

Δίπλα σου μόνο νά 'μαι

Ως το πρωί αγκαλιά χορεύω

Κάνε όλοι εμάς να κοιτάνε

Να με κρατάς να γελάμε

Παίρνει το σώμα φωτιά, χορεύω

Πάμε, με φιλάς και πετάμε

Δίπλα σου μόνο νά 'μαι

Ως το πρωί αγκαλιά χορεύω

Κάνε όλοι εμάς να κοιτάνε

Να με κρατάς να γελάμε

Παίρνει το σώμα φωτιά, χορεύω

[Post-Chorus]

Χορεύω

Χορεύω

[Verse 2]

Στο βυθό σου να με θες

Με μια ανάσα μου κομμένη

Πόσο το φιλί μου θες

Έχουν κάτι όσα δε λες

Μας κρατάνε χέρι χέρι

Στις πιο όμορφες στιγμές

[Pre-Chorus]

Μ' ένα βλέμμα δες

Το μυαλό μου παίρνεις

Σαν ήλιος με ζεσταίνεις

Σε θάλασσες γυμνές

Μία καρδιά που θες

Εσένα περιμένει

Στο σώμα σου αναμμένη

Χτυπάει, δες

[Chorus]

Πάμε, με φιλάς και πετάμε

Δίπλα σου μόνο νά 'μαι

Ως το πρωί αγκαλιά χορεύω

Κάνε όλοι εμάς να κοιτάνε

Να με κρατάς να γελάμε

Παίρνει το σώμα φωτιά, χορεύω

Πάμε, με φιλάς και πετάμε

Δίπλα σου μόνο νά 'μαι

Ως το πρωί αγκαλιά χορεύω

Κάνε όλοι εμάς να κοιτάνε

Να με κρατάς να γελάμε

Παίρνει το σώμα φωτιά, χορεύω

[Post-Chorus]

Χορεύω

Χορεύω

Χορεύω