Χωρίς Φίλτρα

[Intro: Μηδενιστής]

Uh

Μήδε

Yaw

[Verse 1: Μηδενιστής]

Είναι από τις στιγμές που θέλω να κλείσω τα φώτα

Να κάτσω, να βρω τη σωστή νότα

Να δω πού θα πέφτει η μπότα

Την ώρα που όλοι ετοιμάζονται για βόλτα κι είναι στην πόρτα

Εγω δεν γουσταρω αποψε chat και τετ-α-τετ

Ειμαι, τοσο depressed και ALERT

Eιμαι, αναποδος μια ζωη στον κοσμο μου μαν

Τι γινεται στον κοσμο ΓΑΜΩ ΤΗΝ ΠΟΥΤΑΝΑ

Ποτε δεν θα νιωσω οτι ενταχθηκα καπου

Πηγα μια βολτα στο καθρεφτη σιχαθηκα, ακου

Με τα χερια σταυρωμενα γαμω το χαρτι και την πενα

Ενω υπαρχουν χερια με αιμα βαμμενα

Τι μου λειπει εμενα;

Τιποτα

Μα θελω και αλλα ενω αλλοι γαμιουνται να την βγαλουμε σημερα

Τι κανω εγω για αυτο;

Τιποτα διαλεγω ποζες βαζω φιλτρα να τις βαλω στο ιντσαγκραμ

Εκανα 10 φιλους σε μια ωρα

Μα ειναι off line τους χρειαζομουνα τωρα

Μου καναν 5 like για εναν ρολο που πηρα

Μα εχω ξεμεινει και δεν εχω τσιγαρα και μπυρα

Με πιανεις που το παω

Ποσο κλισε για να φωναξω οτι αγαπαω

Και ποσο δευτερο για να τους πεις πειναω

Καλυτερα να μαθω πως καλα περνα εε

[Chorus: Charles Monroe]

Το προσωπο που βλεπεις δεν ειμαι εγω

Ειναι αυτο που χρησιμοποιω τον τελευταιο καιρο

Με κοιταζες θυμαμαι στα τα ματια με στοργη

Σε κοσμο διχως φιλτρα σε μια πιο απλη ζωη

Νομιιζουν πως δεν νοιαζομαι, νοιαζομαι, ναιι μα

Σε εχω αναγκη τωρα πιο πολυ απο ποτε

Ουυυ σε εχω αναγκη τωρα πιο πολυ απο ποτε

[Verse 2: Μηδενιστής]

Ας βρω εναν ερωτα γρηγορο φθηνο

Ας κανω check πως ημουνα και εγω εδω

Και ας ειμαι στον γκρεμο

Και ας ψαχνω να με βρω

Και ας πλεω στο κενο

Και ας κλαιω στον θεο

Οποιος θελω μπορω να γινω

Ή τουλαχιστον οποιος θελω μπορω να δειχνω

Βαλε νερο στην πελβεντερε να δουν οτι πινω

Ξανα τραβα την φαινεται οτι την φτηνω

Και η μερα περασε και εγω κοιτιεμαι παλι στον καθρεφτη

Καληνυχτα παιχτη

Ή μαλλον καληνυχτα ψευτη

Η αυλαια πεφτει χωρις φιλτρα λες και ξεβαψα στον νευτη

Η ζωη ειναι συντομη και εχει δικο της χρωμα

Εχει αγωνα και χτυπηματα απο αγκωνα στο σωμα

Για καποιους εχει για παντα χειμωνα

Εχει για 5 ενα στρωμα

Για κποιους 5 γευματα για ενα στομα

..ειναι απο τις στιγμες που πρεπει να κλεισεις τα φωτα

Να ανοιξεις την καρδια σου σαν πορτα

Να ζεστανεις τα χερια σου με τα χνωτα

Βαλτα στην καρδια σου , τ΄ακους;

Αυτη ειναι η νοτα

[Chorus: Charles Monroe]

Το προσωπο που βλεπεις δεν ειμαι εγω

Ειναι αυτο που χρησιμοποιω τον τελευταιο καιρο

Με κοιταζες θυμαμαι στα τα ματια με στοργη

Σε κοσμο διχως φιλτρα σε μια πιο απλη ζωη

Νομιιζουν πως δεν νοιαζομαι, νοιαζομαι, ναιι μα

Σε εχω αναγκη τωρα πιο πολυ απο ποτε