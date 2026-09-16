Έχω / Τα Σπόρια Μας

[Part 1 - Έχω (Eho)]

Έχω στο στόμα μου τζιβάνες στα χέρια μου grass

Έχω στο τοίχο μου πλατίνες διπλές να κοιτάς

Έχω τα αλάνια μου, πάσα ντουμάνια μου

Έχω στα χέρια μου χαρτάκια και raps να κολλάς

Αρχίζει η παράσταση καλλιτεχνάρες, ξηγιέστε σαμπάνιες ρουφάμε παπάδες

Ξηγιέμαι πιωμένος ξηγιέμαι χωμένος στο μένος ξηγιέμαι βαμμένος να βάλω το τέλος

Είμαι απ'τους Zήτα είμαι απο αυτούς που η κοπέλα σου θα έκανε πίπα

Είμαι απο αυτούς που όταν γράφουνε πίνουνε λίτρα

Είμαι Αθήνα, είμαι απο αυτούς που όταν θέλουν αλλάζουν βιτρίνα

Αλλάζουν τον τρόπο στην πίστα και βγάζουνε χρήμα

Οι λεφτάδες κάνουν tour με ΚΤΕΛ, φωτογραφίες fake, Gucci, stat και share

Δεν έχουν δει πως τερματίζει ένα κοντέρ με πατίνια drive by αλλά μιλάνε για σοφέρ

Έχω στο στόμα μου τζιβάνες στα χέρια μου grass

Έχω στο τοίχο μου πλατίνες διπλές να κοιτάς

Έχω τα αλάνια μου, πάσα ντουμάνια μου

Έχω στα χέρια μου χαρτάκια και raps να κολλάς

Μου κάνουνε hate μα όταν με βλέπουν μου κάνουν hey

Όταν με βλέπουν μου λένε ρε Μήδε τι λέει;

Μου κάνουνε diss μα όταν με βλέπουν αρχίζουν τα bro και τελειώνουν με peace

Αυτοί ειναι οι "MC'S", Αυτοί ειναι οι "MC'S"!

Γράφουμε raps στέλνουν τα check μου με βανς

Θέλουν τα feat μου σε tracks, βάζω τα euros σε buck-bars!

Σπάμε ταμεία θά'πρεπε νά'μαι ταινία, θά'πρεπε νάναι τα bars μου βιβλία

Να βγάζουν mcs στα σχολεία

Ο άλλος λέει θα με κηδέψει στο ίδιο μου το beat

Το freak που τό'χε ο ψηλός για να του κάνει feat

Ρε γαμημένα αν κάνω πως σου κάνω diss

Θα κατουρήσω εσένα πούστη και όλα σου τα beat μαζι!

Έχω στο στόμα μου τζιβάνες στα χέρια μου grass

Έχω στο τοίχο μου πλατίνες διπλές να κοιτάς

Έχω τα αλάνια μου, πάσα ντουμάνια μου

Έχω στα χέρια μου χαρτάκια και raps να κολλάς