Για Την Ομάδα

[Intro: Μηδενιστής]

Yaw, yaw, yaw, yaw

[Verse 1: Μηδενιστής]

Πού 'ναι τα αρχίδια των ραψωδών απόψε ε;

Όλοι με σπόντες, πολύ μπλα μπλα, έλα, κόψε ρε

Εγώ 'μαι ο Μήδε και μιλάω πάντα σταράτα

Γι' αυτό πάρε delivery στη μάπα τα μαντάτα, άκου

Τι μου κουνάς τη replica Rolex? (ε;)

Τις γκόμενες σας που 'ναι groupies, τις καριόλες όλες (yaw)

Το 'χεις καμάρι;

Καμάρι το 'χε αυτή όταν μου ρουφούσε το παπάρι, γι' αυτό κάνε μας τη χάρη (ναι)

Καταλαβαίνω τα κόμπλεξ κατωτερότητας (uh huh)

Ένα τσουβάλι βλάχοι, αμόρφωτοι κι όλοι copycats

Καταλαβαίνω ποιους έχετε κάνει πρότυπα

Και μη σου πει παραμύθια, χώθηκα και κωλότρυπα

Έλα τον πούλο, δε μας πείθεις, σκάσε τώρα

Κι αν κολλήσει η replica σου, να σου θυμίσω την ώρα

Είναι η ώρα της κουλτούρας ΖΝ κι εδώ τελεία

Θα μιλήσουνε οι ΖΝ οπαδοί (ΖΝ)

Κουκούλα μέχρι τα μάτια, τα knuckles γυμνά

Επιθυμία αυτή του φονιά, γι' αυτό μουνιά

Να περπατάτε κρυφά και τοίχο-τοίχο

Γιατί κάποιους από 'σας είναι να μην τους πετύχω, uh

Κοιτάχτε μούρες οι καλικατούρες

Από έναν μπάτσο να γυρίσουν όλες σβούρες οι χαμούρες (ναι)

Έχω άλλα standards για το τι κάνει τον άντρα μάγκα

Κι αν θέλετε μανούρες, θα γαμήσουμε μανούλες

Είμαι κλισέ, είμαι vintage, ντεμοντέ (ναι)

Είμαι old school, σκάω μόνος, δεν χρειάζομαι κονέ, ναι

Μ' ένα κουπλέ σε φτιάχνω, σ' έχω κομπλέ (ναι)

Κι αμα τύχει και τα πούμε, θα φύγεις σίγουρα μπλε

[Verse 2: Mani]

Μου δίνει δικαίωμα, εθίζω τη σελήνη στο Μεσαίωνα

Στη σκοτεινή πλευρά της δε σηκώνουμε τηλέφωνα

Σκέφτομαι και μιλάμε απλά, δε θα πουλήσουμε ερωτά

Το χρόνο μου σεβάστηκα τότε που πρώτος έφυγα

Ο τάφος μου ανοιχτός, μ' άφησαν για νεκρό μες στο βυθό

Για μήνες δεν μπορούσα να σκεφτώ

Πολεμάν το κακό με το κακό

Το μίσος μας αγνό, τραβήξατε τον τυχερό λαχνό

Η κόλαση μου Αθήνα κι η τάση μου καταστρέφω

Ενώπιον Θεού και διαβόλου σε καταγγέλω

Το Scorpion το κρύο νίκησα, φωνές αγγέλων

Δεν ακούνε πια στην πύρινη Γη των μεταλλαγμένων

Σφίγγω τα δάχτυλα, την πόλη πνίγω

Νομίζουν ότι κάνω κακό μ' αυτή καυλώνει λίγο

Ξυπνάω χώμα νύχτα, κυλώ συχνά σαν να δαγκώνει λύκος

Μωρών φωνές από το hall κι απ' το σαλόνι trip-hop

Πάνω απ' τον τάφο σου πατώ με trip-hop

Όμως του Rick Ross δε φτάνεις πουθενά λες και σε κάνω κύκλο

Γυρίζω, το κάνω στεγνά, δεν το περνάω από φίλτρο

Δεν το ζυγίζω πιο πολύ από το κενό μου ziplog

[Verse 3: Rio]

Yo

Χαμένος μέσα στην Αθήνα

Τα μάτια μου παντού και hooligan, ΦΒΣ, ε

Πάρε το μαύρο από τη τζίνα

Δεν είμαι για να μπλέκω με στραβωμένη μπατσίνα

Λούζει η βενζίνα ζωντανά, πουτάνα όλα

1200 κυβικά πάνω σ' Innova

Αχ τι μαλάκω κι έκαψε το κάρο τώρα

Είσαι νεκρός πριν το CD γιατί σε γάμησε μόρα

Είμαι τρελή μόντα

Μοιράζω τσάι στο πέταλο με το Honda

Το καίω στη σελήνη, δεν αναβάλλω την κόντρα

Δεν έχουμε φίλους σ' αυτό, γυρίζουμε τσόντα, ναι

Μα δε μιλάμε γι' αυτά

Βγάζουμε την πουτάνα σου πεζοδρόμιο για γκαφρά

Της κάνουμε tattoo "ΦΒΣ" πάνω στα βυζιά

Και μετά σου τη στέλνουμε σπίτι κανονικά (τη γαμιόλα)

[Verse 4: Χαρμάνης]

Μόνο πίπες δε μας πήρες για να σε κάνουμε μάγκα

Όταν σκάνε οι νταβατζήδες, τράβα κάνε στην πάντα

Ελέγχουμε τη φάση και κανονίζουμε κουμάντα

Με σοβαρούς πελάτες και είναι σοβαρά τα φράγκα (yeah)

Για την ομάδα, χωρίς ομάδα, ναι

Δεν γαμιέται, μόνος μου με το Μήδε για την Ελλάδα, ναι

Για τη φανέλα, είμαστε η ΖΝ φαβέλα

Είμαστε φλέβα, είμαστε αίμα, No. 1, ναι

ΖΝ μια ζωή, κι ας τη βγάλω φυλακή

Κοίτα την καριέρα σου προτού εξαφανιστεί

Όταν μιλάω εγώ, μιλάει η άγρια φυλή

Στο repeat μέσα στη μάπα και πάρε μπουκιτσί

Φοράνε string, ασορτί με τα bling, είναι για μπουκέτα μέσα κι έξω από το ring, ναι

ΖΝ σχολή, κι ας τελειώνει το αστείο

Όλοι αδερφάρες, μερικές και με βραβείο

Κάτω από τις γούνες τους βρωμάει αιδοίο

ΖΝ σχολή και δε βλέπω κανέναν σας

Σε ένα 8μπαρο τσεκάρω ρε την πένα σας

Κατουράω την ψεύτικη την καδένα σας

Σκουριάζει σαν τη φήμη σας, Χάρμα μωρή ο πατέρας σας

[Bridge: Χαρμάνης]

Χάρμα μωρή ο πατέρας σας

Γάμησα τη μητέρα σας

Χάρμα μωρή ο πατέρας σας

[Verse 5: Maverick]

Τι μας λες για το τι σπρώχνεις και τι πίνεις ρε κουράδα;

Πετάω στο τζάκι 50γραμμο, ρουφάω απ' την καμινάδα

Ποιος πουτάνας γιος είσαι δε μ' ενδιαφέρει

Ψειρίζω εσένα και τη γειτονιά σου μ' ένα χέρι

Το τέρας πεινάει

Ό,τι βγάλετε απ' το rap, σ' ένα βράδυ το 'χω φάει

Τα ψέματα σας είναι το λιπαντικό για να γλιστράει

Γιατί η αλήθεια είναι σκληρή, σαν την πούτσα μου και πονάει

Κι είμαι γεμάτος μέχρι τα μπούνια (yaw)

Nα τους φορέσουμε τακούνια (yaw)

Να τους πάμε πέρα-δώθε λες κι ανέβηκαν σε κούνια

Να σκύψουν όλοι οι rappers, έχουν πέσει τα σαπούνια (oops)

Δεν είναι θέμα κατάκτησης κορυφής

Η πυραμίδα αυτή ήταν ανάποδα εξ' αρχής

Κι αν θες να 'σαι από πάνω είναι θέμα ηδονής

Θα μπει το Everest μέσα στον κώλο σου σαν δονητής

Είσαι για φέρμα όσο υπάρχει rap ακόμα

Μόνο στο κέρμα θα πετύχεις την κορόνα

Προσπάθησε να φτάσεις το καβλί σου με το στόμα

Ή κάνε μια χάρη στον πλανήτη κι αυτοκτόνα

Όποιος το διάολο είδε, ξέρει το στίχο

Πουλάω την ψυχή μου στο Μήδε για να πετύχω

Σύντομα θα πιάνετε τις κόρες σας να δαχτυλώνονται

Με την αφίσα μου στον τοίχο (yaw)

[Verse 6: Μηδενιστής]

Και τελικά τι να μας πείτε ρε μπατίρια

Το ότι περπατάτε σώοι είναι το ότι κάνουμε χατίρια

Ναι ρε πούστη με μπύρα, μπάφο, αναπτήρα

Απαγωγή και τη μούρη μες στο νιπτήρα, ρε ξεφτίλα (bitch)

Είπα ν' αράξω 2 σεζόν, να πάρω 2 ανάσες

Να στρίψω 2 τσιγάρα, να γράψω για 2 μαλάκες

Αυτή είναι η κλίκα σας; αυτή που βλέπω στα stream? (ε;)

Αυτή που φοράει ασορτί τα bling με τα string; (ναι)

Αυτοί που παίζουνε μπουνιές μέσω link;

Αυτοί που οι άντρακλες φοράνε στις πλάτες τους meme, ε; (yaw)

ΖΝ σχολή και δε βλέπω κανέναν σας (uh uh)

Σε ένα 8μπαρο τσεκάρω την πένα σας (yaw)

Ρίχνω κατούρημα στην ψεύτικη καδένα σας

Σκουριάζει σαν την φήμη σας, Μήδε μωρή ο πατέρας σας (pra, pra)

[Outro: Μηδενιστής]

Μήδε

Αθήνα-Θεσσαλονίκη (pow)