[Intro: Μηδενιστής]

Yaw

[Verse 1: Μηδενιστής]

Στο άγχος της πόλης, της (ναι) γαμημένης Αθήνας, στο κέντρο της Γης

Η νέα Νέα Υόρκη κι εμείς (aye)

Κυνηγητό με το νόμο, όλοι οι δρόμοι δικοί μας (δικοί μας)

Στη μέση κομμένη, απ' τη μία εμείς κι απ την άλλη οι εχθροί μας (yaw)

14 μάτια ο καθένας (ναι)

Συγχώρα με μάνα που ο άγγελος πέταξε μόνος του κι έγινε τέρας (μάνα, ναι)

400 τα μάτια μου τώρα

Τι μου λέν' οι πουτάνες; στο δρόμο σπασμένα γυαλιά με τα πόδια γυμνά κι ανηφόρα (ναι)

Σημάδια στο χάρτη έχω αφήσει ανεξίτιλα (Μήδε)

Της ψυχής τα σημάδια είναι ο άντρας που βλέπετε σήμερα, μάνα (ναι)

Να το δώσουμε αυτό στο μπαμπά

Έχω το αίμα του μέσα μου τι να μου πουν τα μουνιά; μπαίνω για όλους μπροστά σατανά (yaw, hey)

[Bridge: Μηδενιστής]

Μπαίνω για όλους μπροστά σατανά (να 'μαι)

Μπαίνω για όλους μπροστά σατανά (Μήδε, Μήδε)

Μπαίνω για όλους μπροστά σατανά (να 'μαι, πάμε, πάμε, πάμε)

Στα γόνατα πέφτω, μιλάω στην εικόνα (yaw, yaw)

[Verse 2: Μηδενιστής]

Στα 20 πίσω απ' τα σίδερα στη ζώνη μου σίδερα

Μου 'λεγαν φτιάξε το μέλλον σου Μήδε, εγώ ζούσα το σήμερα (μάνα)

Έχω τόσα πνιγμένα (τόσα), 26/3 του 2-1, επισκεπτήριο για μένα κανένα (κανένα, ναι)

Με ποιον να τα βάλω; δεν υπερβάλλω

Τον ήπια το χάρο σε σκέτο τσιγάρο, του είπα πως δεν το γουστάρω (μάνα, hey)

Δεν πήγα μαζί του (ποτέ δεν πήγα)

Τόσα χρόνια μετά και τα βράδια πετάγομαι, ακούω μαμά τη φωνή του (πάμε)

[Chorus: Μηδενιστής]

Κλαδιά σαν κι εμένα που μείνανε μόνα στον κρύο χειμώνα (πάμε)

Στα γόνατα πέφτω, μιλάω στην εικόνα (μιλάω στην εικόνα, μάνα)

Αμάρτησα Θεέ μου κι αν ήρθε η ώρα μου, πάρε με (πάρε με)

Δίπλα σου θέλω να μείνω κι αν δε με θελήσεις η μάνα μου τα 'λεγε (τα 'λεγε, πάμε)

Κλαδιά σαν κι εμένα που μείνανε μόνα στον κρύο χειμώνα (μόνα)

Στα γόνατα πέφτω, μιλάω στην εικόνα (μιλάω στην εικόνα)

Αμάρτησα Θεέ μου κι αν ήρθε η ώρα μου, πάρε με

Δίπλα σου θέλω να μείνω κι αν δε με θελήσεις η μάνα μου τα 'λεγε (yaw)

[Verse 3: Μηδενιστής]

Στο άγχος της πόλης, της γαμημένης Αθήνας, στο κέντρο της Γης

Η νέα Νέα Υόρκη κι εμείς (εμείς, μάνα)

Τα παιδιά των φτωχών μ' ένα στίχο επανάσταση κάναμε

Το ποτό στο τσιμέντο κερνάω, θα μεθύσω μ' αυτούς που πεθάνανε (πάμε)

2 μέτρα ο καθένας τους κάτω απ' το χώμα (ναι)

Ας γίνουμε λιώμα, τ' αλάνια μας μόνα στον κρύο χειμώνα (μάνα)

Μας 'ξεραν κι οι τοίχοι, ήταν τύχη σ' εμάς να μην τύχει

Μας 'σωσαν οι στίχοι, ήταν φρίκη μα γίναμε λύκοι κι η Αθήνα μου ανήκει (μάνα)

Μπαίνω για όλους μπροστά σατανά (ναι)

Να μου πεις τι με θες δυνατά κι αμα βγάλω φτερά στους αγγέλους θα πάω μαμά (ναι)

Με ποιον να τα βάλω; δεν υπερβάλλω

Τον ήπια το χάρο σε σκέτο τσιγάρο, του είπα πως δεν το γουστάρω (πάμε)

[Chorus: Μηδενιστής]

Κλαδιά σαν κι εμένα που μείνανε μόνα στον κρύο χειμώνα (στον κρύο χειμώνα)

Στα γόνατα πέφτω, μιλάω στην εικόνα (μιλάω στην εικόνα, μάνα)

Αμάρτησα Θεέ μου κι αν ήρθε η ώρα μου, πάρε με (πάρε με)

Δίπλα σου θέλω να μείνω κι αν δε με θελήσεις η μάνα μου τα 'λεγε (τα 'λεγε, πάμε)

Κλαδιά σαν κι εμένα που μείνανε μόνα στον κρύο χειμώνα (μόνα)

Στα γόνατα πέφτω, μιλάω στην εικόνα (μιλάω στην εικόνα)

Αμάρτησα Θεέ μου κι αν ήρθε η ώρα μου, πάρε με (η ώρα μου, πάρε με)

Δίπλα σου θέλω να μείνω κι αν δε με θελήσεις η μάνα μου τα 'λεγε (yaw)

[Verse 4: High Fever]

Οι αλήτες στο δρόμο με 'νιωσαν

Oι αλήτες που 'χασαν το δρόμο μέσα το κελί τους αυτό το βιώσαν, αυτό το κομμάτι το 'νιωσαν

Οι αλήτες που κάποιοι πληγώσαν', οι αλήτες που χρόνο παγώσαν'

Οι αλήτες σε μια φυλακή αμαρτίες και βάρη σηκώσαν (μάνα)

Τι κι αν ξέφυγα από το δρόμο

Το δρόμο ποτέ μου δεν έχασα, κόντρα σε όλους και κόντρα στο νόμο κι αν πήγα (πήγα)

Είμαι άντρας που κάνει την ξήγα

Είμαι άντρας που αν τον κοιτάξεις στα μάτια θα δεις την αλήθεια, ζω με τα λίγα (karma)

Όλα μες στη ζωή ένα karma

Κάθε μέρα που ζω κι ένα θαύμα, συγχώρεση απ' το Θεό, αλητεία στο κράμα (μάνα)

Όλα μες στη ζωή ένα karma

Κάθε μέρα που ζω κι ένα θαύμα, συγχώρεση απ' το Θεό, αλητεία στο κράμα

[Outro: Μηδενιστής]

Μάνα

1996-2018

Μεγάλος Ήρωας, Μήδε (hey), ΖΝ

Ότι κι αν έχω γράψει (hey)

Όσα κι αν άφησα πίσω (raa)

Πάνω από όλα είμαι παιδί του λαού, ένα μ' όλους

Δεν ξεχνάω από που ξεκίνησα

Ποτέ δεν ξεχώρισα τη θέση μου, κουφάλα (hey)

Δε νιώθω τη μουσική σας πλέον, όχι (uh uh), δυστυχώς (uh uh, uh uh, uh uh)

Το κάνω για πάρτη μου

Κι ακουγεται λιγο κλισέ, αλλά κατευθείαν από το δρόμο, κουφάλες, για το δρόμο

Τόσο κλισέ, τι να κάνουμε είμαστε Old School