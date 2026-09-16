Δε ξέρω τι θέλεις να πεις, εξηγήσου (πες μου πουτάνα)

δεν τιμάς το χαρτί, το στυλό, τη σχολή σου (ΖΝ)

αφού πήρα στεγνά σ’ ένα live το μουνί σου (θυμάσαι πούστη;)

Αφού γάμησα αυτήν, τώρα άντε γαμήσου (ypo)

άσε ρε μαλάκα με δυο χρόνια καριέρας (πάνε κι αυτά)

ήδη πουτάνα έχουν γίνει αέρας

άσε ρε μαλάκα τα πολλά κι εμφανίσου (έλα ‘δώ να μου τα πεις πουτάνα)

αφού γάμησα αυτήν, τώρα άντε γαμήσου.

Το θέμα δεν είναι Σαλόνικα-Αθήνα (ποτέ δεν ήτανε)

πίνω κρασί για Σαλόνικα βλήμμα (στην υγεία μας Σαλόνικα)

το θέμα δεν είναι Αθήνα-Σαλόνικα (ποτέ δεν ήτανε)

το θέμα είναι αν παίξω, θα παίξουμε βρώμικα.

Λάθος τα ζύγισες, να σε σώσω αν θυμάσαι μου ζήτησες

την πόρτα μου χτύπησες και την πλάτη μου γύρισες (και την πλάτη μου γύρισες)

μην το κάνουμε θέμα (όχι), μην το κάνουμε θέμα (shh)

μην το κάνουμε θέμα (όχι), μην το κάνουμε θέμα (hey)

μην το κάνουμε θέμα, σε είχαν στη φέρμα κι εγώ μπήκα μπρος

μπήκα μέχρι το στόμα στο βούρκο κουφάλα, για ‘σένα αδέφρος (αδερφός)

μην το κάνουμε θέμα, είστε πέντε πουτάνες μα εδώ είναι στρατός

όσο θέλεις κουνήσου, η Ελλάδα μια χούφτα, έχει πλάνο ο Θεός.

Αυτά δεν είναι stories για το insta πουτάνα

αυτό για να το ράψεις είν’ η πρώτη καμπάνα (hey)

αυτά δεν είναι raps για να φορτώσουμε likes

αυτό δεν θα το αφήσω να τελειώσει στα mics

άσε ρε πουτάνα, κουβαλάς και πιστόλι

απ’ τον κώλο, στο στόμα θα στο βάλω καριόλη (βάζεις στοίχημα πουτάνα;)

άσε ρε πουτάνα που ‘χεις γίνει montana (φλώρος είσαι)

σαν τη βρώμα που γάμησα είσαι η ίδια πουτάνα (όλοι μαζί).

Το θέμα δεν είναι Σαλόνικα-Αθήνα (hey)

πίνω κρασί για Σαλόνικα βλήμα (στην υγεία μας Σαλόνικα)

το θέμα δεν είναι Αθήνα-Σαλόνικα (ποτέ δεν ήτανε)

το θέμα είναι αν παίξω, θα παίξουμε βρώμικα.

Λάθος τα ζύγισες, να σε σώσω αν θυμάσαι μου ζήτησες

την πόρτα μου χτύπησες και την πλάτη μου γύρισες (και την πλάτη μου γύρισες)

μην το κάνουμε θέμα (όχι), μην το κάνουμε θέμα (shh)

μην το κάνουμε θέμα (όχι), μην το κάνουμε θέμα (hey)

μην το κάνουμε θέμα, σε είχαν στη φέρμα κι εγώ μπήκα μπρος (hey)

μπήκα μέχρι το στόμα στο βούρκο κουφάλα, για ‘σένα αδερφός

μην το κάνουμε θέμα, είστε πέντε πουτάνες μα εδώ είναι στρατός

όσο θέλεις κουνήσου, η Ελλάδα μια χούφτα, έχει πλάνο ο Θεός.

Άκου να δεις τι γίνεται παλιόφιλε

το θέμα δεν είναι μουσικό, το θέμα το ‘χεις κάνει προσωπικό, εσύ το ‘χεις κάνει προσωπικό

έδωσες συνεντεύξεις με τ’ όνομά μου, μίλησες σε live για τ’ όνομά μου

δεν ξέρω ποιος σου φουσκώνει το κεφάλι ότι μπορείς να παίξεις με τ’ όνομά μου βασικά αδερφαρά

κι όπως βλέπεις, αυτό δεν είναι καν diss

όταν κάνω diss ξέρεις τι μπορώ να κάνω

είναι δυο κουβέντες, ας σεβαστώ το παρελθόν μας

και στη δική σου περίπτωση μπορώ να γράψω πάρα πολλά, να το ξέρεις

ώστε να μάθει ο κόσμος ακριβώς τι πουτάνα είσαι

αλλά πάνω απ’ όλα να μάθουν τι πουτάνα είσαι οι συνεργάτες σου

κι όταν λέω οι συνεργάτες σου, αυτοί που έχεις τώρα

πόσο back up τους κάνεις όταν μιλάς γι’ αυτούς πίσω απ’ τις πλάτες τους

φαντάζομαι κι οι ίδιοι ξέρουν βέβαια τι καραγκιόζης, μυθομανής και κοπρίτης είσαι

αλλά λέμε για να λέμε τώρα, γάμησε το

άρα θα σου δώσω αυτή τη γαμημένη ευκαιρία, πουτάνα

εάν ξανακούσω τ’ όνομά μου, είτε λέγεται συνέντευξη, είτε λέγεται status, είτε λέγεται τραγούδι

δε θα σου πω ότι θα ‘ρθω να σε βρω, γιατί δε θα ‘ρθω, βαριέμαι

αλλά θα σου πω ότι ούτε εσύ μπορείς να ξανάρθεις

γιατί εάν έρθεις, θα σου βγάλω και τα τελευταία δόντια, στο υπόσχομαι

το κατάλαβες κλόουν;

παίξε με τα φραγκοδίφραγκα σου στις κάμερες

παίξε ότι κουβαλάς όπλα κι ότι είσαι gangster, παίξε και το πουλί σου αν θες

εξάλλου να ξεφτιλιστείς παραπάνω δε γίνεται

μην παίζεις με τ’ όνομά μου

άιντε βλάκα

(λάθος τα ζύγισες, να σε σώσω θυμάσαι μου ζήτησες)

ypo φλώρε

(την πόρτα μου χτύπησες και την πλάτη μου γύρισες)

κλείσ’ το γαμημένο σου πουτάνα

(μην το κάνουμε θέμα, μην το κάνουμε θέμα

μην το κάνουμε θέμα, μην το κάνουμε θέμα).