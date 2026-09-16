Να Σε Φοβούνται

[Intro]

Θα σέβονται ή αλλιώς θα σε φοβούνται

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Θα σέβονται ή αλλιώς θα σε φοβούνται

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[Verse 1]

Αν πιάσω στο rap έναν-έναν και φτύσω

Κι αφήσω να μάθουνε όλοι τι κρύβεται πίσω (ναι)

Αν δώσω ένα-ένα ονόματα, ποια αδέρφια ποιο rap και αρχίδια

Θα βγούνε σκατά απ' τα χώματα, (θα τρίξουν πατώματα, ναι)

Αδέρφια σου λένε καλύπτουν τις πλάτες σου

Αυτοί είναι οι σκύλοι, αυτοί είναι οι μάγκες, αυτά είναι τα αλάνια σου

Αυτοί είναι οι πρώτοι που θα θέλανε να σε δούνε να πέφτεις

Αυτά τα μουνιά, μακάρι να 'μουνα ψεύτης (uh)

Μ' είδες να φεύγω, ν' αφήνω τη φάση

Μ' είδες να πιάνω στη φάση αυτά που ο καθένας τους είχε σα στόχο να πιάσει

Τους είδα να γλύφουν να φάνε απ' τη πίτα, για γεύση απ' αυτό, θα μου κάνανε πίπα

Μα μείνανε έξω γιατί ήτανε Β', γιατί ήτανε Β' (ναι)

Κι έτσι πήραν το τίτλο πως είναι η αλήθεια

Πως κρατάνε το rap ζωντανό στα στενά ένα μάτσο ηλίθια

Τα 'βαλα μ' όλους και τα 'βαλα με δόντια και νύχια

Εννοώντας μ' όλο το industry και όχι το rap (το τερμάτισα, uh)

Είναι τόσο μικρός ο κόσμος σας, τόσο μικρός ο κύκλος σας

Τόσο φθηνός ο λόγος σας είναι

Τόσο φθηνή η τέχνη σας, τόσοι μικροί οι στόχοι σας

Ζήστε μικροί στα πρέπει σας, zήστε φθηνοί στα όχι σας

Είμαι απ' αυτούς που γεννήθηκαν leaders

Είμαι απ' αυτούς τους αλήτες, δεν καβαλήσαμε μύτες, δεν καβαλήσαμε μύτες

Στο δρόμο σου μην ακούς κανέναν, πάτα τους

Δε χρωστάς σε κανέναν, βάζε στόχους κι άσ' τους, γάμα τους

[Bridge]

Θα σέβονται ή αλλιώς θα σε φοβούνται

Θα σέβονται ή αλλιώς θα σε φοβούνται

[Verse 2]

Με κοιτάτε στα μάτια, τη βλέπω τη ζήλεια

Έχω γράψει στο δρόμο μου μίλια, έχετε γράψει αρχίδια

Ανάθεμα πουτάνες όλοι ζητούσατε φήμη

Όλοι σ' αυτό το παιχνίδι μα το πέτυχαν λίγοι αυτό είναι που θίγει (ναι)

Σας έχω ζυγίσει πριν πεις πώς το ζεις και γι' αυτό δε γουστάρεις

Σ' έχω γαμήσει και το' χω αποδείξει (το' χω αποδείξει)

Πριν πείτε το rap το κρατάτε στο δρόμο

Μιλήστε για πόσο ψωφάτε για promo και στάνταρ θα δίνατε κώλο για γεύση και μόνο (πάμε)

Μου ζητούσες κονέ και συμβάσεις

Μου 'λεγες Μήδε ρε bro να με φτιάξεις, ήθελες κάπου κι εσύ να φανείς να υπογράψεις

Μα πουλούσες πως είσαι της φάσης

Πως δεν πουλιέσαι για μόδες και τάσεις, λίγους fans που 'χεις κι αυτούς να μη χάσεις (πάμε, uh)

Είμαι απ' αυτούς που γεννήθηκαν leaders

Είμαι απ' αυτούς τους αλήτες, δεν καβαλήσαμε μύτες, δεν καβαλήσαμε μύτες

Στο δρόμο σου μην ακούς κανέναν, πάτα τους

Δε χρωστάς σε κανέναν, βάζε στόχους κι άσ' τους, γάμα τους

[Outro]

Μήδε μωρή

Αυτό που το πούλησε (θα σέβονται ή αλλιώς θα σε φοβούνται)

Αυτός είναι ο δρόμος μου, δε χρωστάω σε κανέναν πουτάνες τίποτα

Κανένας δε μπορεί να μ' αμφισβητήσει, Μεγάλος Ήρωας (θα σέβονται ή αλλιώς θα σε φοβούνται)

1996-2018

Fuck (θα σέβονται ή αλλιώς θα σε φοβούνται)

Οι κολλητοί σου, ποιοι κολλητοί σου;

Όλοι κοιτάνε να σε φάνε

Μουνόπανα, μόνος μου το 'κανα

Aye (θα σέβονται ή αλλιώς θα σε φοβούνται)

Μήδε (θα σέβονται ή αλλιώς θα σε φοβούνται)

Έλα, τον πούλο (θα σέβονται ή αλλιώς θα σε φοβούνται)