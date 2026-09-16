Πίνουμε μαριχουάνα,

Εισαγωγή-Εξαγωγή ganja φαρμα.

Καπνιζουμε μαριχουάνα,

Και γινόμαστε χάλια χαλια.

Πίνουμε μαριχουάνα,

Εισαγωγή-Εξαγωγή ganja φάρμα.

Στρίβουμε ανάβουμε μαριχουάνα,

Εχουμε γινει όλοι χάλια χαλια.

Ειρήνη κι αγάπη,

Αθήνα-Βαγδάτη,

Βλέπω ξενα χέρια μας βάζουν μαχαίρια στην πλάτη.

Κοιτα που κατάφερα κατι,

Μεγαλος ηρωας 2 με χαρμανη και enΝ.Ο.Εitai στο ίδιο κομμάτι.

Δεν μου τη σπαν, δεν παιζουν σπορια δεν σκαν, σκαω το geez με το haze και το skunk, όλος ο κοσμος την κάνναβη σκα', hip hop με reggae και dance χωρίς σκρα, φύτρωσε blunt, στέκεσαι ντανς σκόρπισε bums, ασε το κράξιμο φτιαξε το wax, καψε προβλήματα λιγο ρελαξ

Ξεχνα τους καημούς,

Αναψε το kush.

Φύγε απο το άγχος και το στρες,

Άλλαξε ρυθμους

Σαν τον Τσιν Τσενγκ Τσονγκ

Βαζω kief στο bong

Σαν τον Micheal Phelps και τον Usain Bolt

Παιζουν σοκολάτες, CBD, BHO, sutra, brownies, edibles και τσαι.

Πίνω και ραπαρω τοσο καλα

Όπως ο Meth και Redman στο How high.

Όλοι οι αλλοι MC's εχουν τα μαύρα τους τα χαλια

Εμεις εχουμε μαυρη και γινομαστε...χαλια

Πίνουμε μαριχουάνα

Εισαγωγή-Εξαγωγή ganja φαρμα

Καπνιζουμε μαριχουάνα

Και γινόμαστε χάλια χαλια

Πίνουμε μαριχουάνα

Εισαγωγή-Εξαγωγή ganja φάρμα

Στρίβουμε ανάβουμε μαριχουάνα

Εχουμε γινει όλοι χάλια χαλια

Θα δώσω μια ψιλή στον Ερντογάν να ηρεμήσει

Να πάει να συναντήσει τον Τραμπ να του το γυρίσει

Να στείλουμε στον Τσίπρα έναν παπα απο τα Ζωνιανα

Να κανουν οι παπαδες λιβανισμα με μπουρια

Ρίχτε χασισομπαλες

Βομβαρδιστε αγαπη

Το χόρτο μονο να καει

Αυτο να γινει στάχτη

Κύρια Μερκελ αραζουμε να την πιουμε

Καγκελάριος η Μερκελ-ετσι την αγαπουμε

Ασε ρε Κιμ Γιονγκ το σούσι και ρουφα bong

Σ'το υπόσχομαι να γινεις James Bond κι ίσως King Kong

Μπορώ να σ'το κολλήσω και να φτασει ως τη Κορέα

Να γίνει ο πλανήτης μια παρέα-τι ωραια

Αν όλα τα παιδιά της γης κι αν όλοι οι γονεις την πίνανε δεν θα ειχε επιλεχθεί απο εσας κανεις

Αν όλα τα παιδιά της γης κι αν όλοι οι γονεις την πίνανε δεν θα ειχε επιλεχθεί απο εσας κανεις

Πίνουμε μαριχουάνα

Εισαγωγή-Εξαγωγή ganja φαρμα

Καπνιζουμε μαριχουάνα

Και γινόμαστε χάλια χαλια

Πίνουμε μαριχουάνα

Εισαγωγή-Εξαγωγή ganja φάρμα

Στρίβουμε ανάβουμε μαριχουάνα

Εχουμε γινει όλοι χάλια χαλια

Trainwreck, purple urkle super mango haze, northern crystal light cheese pink lemon haze, coke, strain, OG Kush, super silver haze

Έχουμε φυτέψει τα καλύτερα τα strains

Σε bong, τουλίπα, μηλο ή πατάτα, μπουκαλατα, υποβρύχιο, πιπα ναι και ποτηρατα

Βάζω εγω το χαχα, κόλλα εσυ και τα χαρτάκια και παμε για Jack χωρίς παγάκια ρε γατακια

Οταν πινω λιώνω, και ολα γίνονται χαρμα

Ποτέ ξαμανης μια ζωη μαστουρης ρε για παντα

Με Μηδε και enN.O.E.itai, yo, γινόμαστε χαλια

Γνωστός ο Χαρμανης με τα καλύτερα ντουμανια

Πιείτε και σεις να γίνετε χαλια, οχι ζαμπον - γίνεστε πρεζακια, σπαστο στριφτο και καφτο, παρε μια τζουρα και σηκω πανω, μετρα ως το 10 και γρήγορα βγαλ το, 10/10 μπαμ και κατω, να γεμίσουν οι πνεύμονες μονο με χασίσι μυρωδάτο

Πίνουμε μαριχουάνα

Εισαγωγή-Εξαγωγή ganja φαρμα

Καπνιζουμε μαριχουάνα

Και γινόμαστε χάλια χαλια

Πίνουμε μαριχουάνα

Εισαγωγή-Εξαγωγή ganja φάρμα

Στρίβουμε ανάβουμε μαριχουάνα

Εχουμε γινει όλοι χάλια χαλια