[Verse 1: Μηδενιστής]

Με αμάξι Mercedes και παντελόνι Bellino

Γκόμενα, τακούνι και φουστάνι ξέκωλο

Είσαι ευπρόσδεκτος παντού σ' αυτή την πόλη καριόλη

Είσαι ευπρόσδεκτος να πας εκεί που πάνε όλοι οι φλώροι

(κι όλοι) η γκόμενα επάνω στο τραπέζι να παίζει

Ο τύπος από κάτω να τα σπάει να παίζει

Η γκόμενα να φύγει μ' έναν άλλο να παίζει

Και ο τύπος που πριν τα 'σπαγε στο σπίτι την παίζει

Χαϊλίκι, γκλαμουριά, κακομοιριά

Κυρίες κάνουν πίπες για να πιουν μια μυτιά στις τουαλέτες

Γαμάνε οι άντρες άντρες και οι γυναίκες γυναίκες

Και όχι μόνο στα μπουρδέλα

Την είδαν και οι πορτιέρηδες μοντέλα και χαΐστες

Και άλλα τόσα μοντέλα που γεμίζουνε τις πίστες

Στα μπουρδέλα, θα τα κάψω τα μπουρδέλα

Με τη ραπ κλίκα μου, Ζήτα μου, Νίτα μου, Μι και Ήτα μου

Μηδενιστής κι η πίπα μου η γεμάτη με χασίσι

Πτώματα, κομμάτια, λιώματα, θ' αφήσει η φύση στα πατώματα

Μαλάκα το 'μαθα ψευτοκυκλώματα πλουσίων δήθεν κάπως

Κάνουν την πόλη τα Σαββάτα κράτος λάθος

Είναι το πάθος μου η νύχτα, γεννήθηκα στη νύχτα

Μεγάλωσα στη νύχτα και θα μείνω στη νύχτα

Θα μείνω στη πίστα με τη ραπ ομάδα μου

Ζωντανοί Νεκροί για πάντα, για πάντα, για πάντα

[Verse 2: Χαρμάνης]

Σας βλέπω ρε φλώρια με μάτια διαλυμένα

Σκάστε ρε κι ακούστε ρε να βγάλω απωθημένα

Όταν σκάτε στα κλαμπάκια φοράτε ρε Αρμάνι

Όμως κοζάρει το αλάνι εν ονόματι Χαρμάνη

Σας δίνω ρε ταμπάκια, σας δίνω τα κουμπιά

Κι εσείς μου δίνετε φράγκα και μουνιά

Που τα γαμάω ρε και τα ποτίζω κουμπιά

Στο δωμάτιο μου ρε κάνουν σχέδια τρελά

Να γαμιούνται αυτές και να βλέπω χαλαρά

Είστε φλώρια ρε κοιτάχτε κάτι άντρες

Που φοράνε γύρω από τα πόδια τους χάντρες

Χεράκι χεράκι μέσα στο κλαμπάκι

Το πιτσιρικάκι έγινε πουστάκι

Τον λέγανε μάγκα τώρα τη βγάζει με τη τάγκα

Να και ένας βλάκας που βρίσκεται στη πόρτα

Θα πάω να του φυτέψω μες στη μάπα δύο χόρτα

[Bridge: Μηδενιστής]

Πορτιέρη με τη λίστα στο χέρι

Στα δικά μου τα μέρη θα σου βγάζαν μαχαίρι-χαίρι-χαίρι

Τα τσιράκια με γέρους πουστάκια

Ξεφτίλες πρεζάκια κάνουν νταραβέρι-βέρι-βέρι

[Verse 3: Εισβολέας]

Είσαστε αγόρια για ζόρια είσαστε φλώρια

Με γκόμενες καμένες, καριόλες και μ' ανοιγμένα πόδια

Είσαστε όχι εσείς απλά τα ναρκωτικά

Που σας βάλανε στο κεφάλι σας οι djs

...των ηλίθιων παιδιών... σκουπιδιών

Είσαστε ο ένας με τον άλλο καρμπόν

Παιδιά της diesel και των καφετεριών

Γουστάρω να δημιουργώ κι όχι να χάνω καιρό

Θα κράζω μέχρι να πεθάνω τον (?)μένο σας στον πληθυσμό

[Verse 4: Χαρμάνης]

Και πίσω στο 98 σας το σέρβιρα ωμό και πρωτοπήρατε τη γεύση

Και ξανάρθατε πίσω για το μεζέ που δεν αργεί να τελέψει

Πως είσαι έτσι απ' την τελευταίο φορά

Που με άκουσες έχεις ρέψει

Τι μαλακίες άραγε να λένε αυτοί οι mcs

Και στις συναυλίες πηγαίνεις εσύ να τους δεις

Μήπως ξέχασες ποιός πρωτοράπαρε για το χασίς

Και σ' έκανε μαστούρι μόνο από τα beats

Επιστρέφει ο νταβατζής (???)

Αραχτός στη πλατεία με μία πράσινη στο χέρι

Και στο άλλο ένα γάρο να φουμάρω(ωωω)

[Verse 5: Τάκι Τσαν]

Είναι ο Τάκης απ' τους ΖΝ γι' άλλη μια φορά

Όταν μπαίνεις με φόρα σου κόβω εγώ το τσαμπουκά

Εισβολέα είσαι μπροστά? -Ναι, χρόνια πολλά!

Φιλαράκο αν γιορτάζεις μη το πάρεις σοβαρά

Στα δικά μας τα λημέρια κάνουμε νταλαβέρια

Όλη τη μέρα και καλοκαιρινά μεσημέρια

Γράφουμε ραπς, αυτά που τώρα ακούς είναι ραπς

Κι αν δεν καταλαβαίνεις πάει να πει πως είσαι βλαξ

Όταν πλησιάζω επικίνδυνα νιώθουνε αμήχανα

Ειδικά όταν τους κάνω αυτό τ' "όλα καλά καλά καλά"

Φωνάζουν Τάκη Τάκη (εντάξει) λες και είδανε το Σάκη

Έβγαλες λεφτά όμως δεν έβγαλες κομμάτι

Που να μοιάζει σα του Τάκη κυρ Ηλία

Πείτε στους κυρίους πως δε κάνουμε αστεία

Πως κάνουμε αστεία όταν μιλάει η αστυνομία

Η οποία μου γαμάει όλη τη ψυχολογία

Δε βγάλαμε βραβεία στα μουσικά βραβεία

Δε βγάλαμε λεφτά όμως κρατάμε γερά

Κι όταν με ρωτάς τι κάνω απαντάω

Όλα καλά καλά καλά καλά καλά καλά (λακαμά)

[Verse 6: Εισβολέας]

Φαντάσου 10 ζόμπι να σε κυνηγούσανε γιατί

Χούφτωσες τις γκόμενές τους και τους έπαιξες

Πουστιά με φουντί

Φίλε δε θα 'σαι καλά θα 'ναι διπλό το κακό (ε λακαμά)

Κρύψου και πήγαινε ηρέμησε και πιες κανά ρο (καλά λακαμά)

Δε περιμένω στη ζωή μου εγώ να σοβαρευτώ

Και θα σου πω "Πάρεε"

Κι ένα τηλέφωνο στους φίλους σου για ξύλο τρελό

Και αλητεία όπως στο γήπεδο με την αστυνομία

Στον αγώνα με Ελλάδα-Δανία

Δανεικά δεν έχω πάρει ποτέ

Κι αν έχω πάρει δε θυμάμαι να τα γύρισα

Μάλλον θα τα 'δωσα στη γύφτισσα και κάποιον τεκέ

Σε ναργιλέ "Άντε στην υγειά μααας"

Όταν πηγαίνω στο περίπτερο με φράγκα πολλά

Κοιτάζω ν' αγοράσω δυο πακέτα προφυλακτικά

Και χαρτάκια μικρά για να 'χω πάντα στη καβάτζα

Μη ξεμένω απ' αυτά

Αν μου τη πέσει καμιά γκόμενα τρελή και ξανθιά

Κοιτάω τα βυζόμπαλα να 'ναι ζουμερά

Τα κωλομέρια σφιχτά δεν έχω λεφτά

Μα γαμάω γιατί έχω σέξυ κοιλιά

Δεν είμαι τριχωτός απ' τους γνωστούς

Έχω στο κώλο σπυριά έχω ρίμες 1100 κυβικά

Μαλάκα άσε με να ρίξω μπουνιά

Απ' το μικρόφωνο ή γλωσσοδετικά

Είναι τα τιγρέ σποράκια σου γι΄άλλη μια φορά

Ψάξε πιες το, αγόρασε το

Και να 'χεις στο μυαλό σου καλά

Τυμβωρύχος Εισβολέας πες μου φίλε μου

Το σπόρι το χεις πιεί με γλυκά;

[Outro: Χαρμάνης]

Ρε πάντα κερδίζω και ποτέ δε χάνω

Και αν πιω καλό τσιγάρο ρε τότε τα κλάνω