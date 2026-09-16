[Intro: Μηδενιστής]

Hey, yo

Μήδε, Mani, Rio

Πάμε, yaw

[Chorus: Μηδενιστής]

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[Verse 1: Μηδενιστής]

Extra clips reload, extra large diss

Κάνω release, είμ' από τους ZN's, made in Greece

Οι ρίμες κάθε στροφής, διαστροφής

Δε γαμιέται κι η Police κι οι MC's της ίδιας κοπής, ναι (ra-ah)

Είμαι στο τέλος της στροφής, απόσταση αναπνοής

Είμαι κακής ανατροφής και διάπλασης μυϊκής

Το 'χω καμάρι, Κρητικής καταγωγής

'Ξηγιέμαι κούπα τις ρακές και πέφτει ξύλο στους MC's, he

Έχω την τάση γενικής ανατροπής

Έχω αρχίδια, δεν τα λέω από PC's, Μηδενιστής

Εδώ γαμάμε τα beats, δεν τα λυπόμαστε, MC's

Κι άμα σου δώσουμε beats αντρικά, πουτάνα, θα πνιγείς (yaw)

Κι αν έχεις fans, έχουνε πρόβλημα ακοής

Δεν είναι μουσική εξέλιξη, είναι [?] παρακμής

Αφού είσαι λάτρης της ψωλής, με hobby πώς θα ντυθείς;

Είσαι καρνάβαλος, το θέμα είναι τι θα ντυθείς, aye

Πουτάνα αγόρι με σκληρή μορφή μα υφή αλοιφής

Συγγνώμη που 'μαι αγενής, μ' αλήθεια τι να μου πεις;

Εγώ 'μαι εγώ, εσύ φτηνή κόπια Αμερικής

Εγώ 'μαι top, εσύ 'σαι ζώον, έλα, μου θέλεις και diss

Ρε τρωκτικό, πού θα χωθείς άμα βρεθώ επί σκηνής

Έχω τη λάμψη της βροντής κι εσύ αγχωμένης κραυγής

Δεν ξεμυτάς μόνος σου βράδια, κατά τ' άλλα είστε G's

Θα σε σκοτώσω με 2 χάδια κι 1 verse αντοχής

Εγώ 'μουν πάντα κι όχι κάποιος τώρα της εποχής (ναι)

Η γκόμενά σου τόσο active ούτε σ' οίκο ανοχής (ναι)

Βάζεις 8μετρα μονάχα για μια ρίμα ντροπής

Αυτή 'ναι λυρική βροχή κι όπου κι αν πας θα βραχείς

Μπήκες με φόρα, θα σ' την κόψω 'γώ τη φόρα νωρίς

Κι αν μπούμε όντως σε κλουβί, θα γίνω Tito Ortiz

Και βασικά, λίγα σου είπα, κούκλα, μην τ' αγνοείς

Σε λίγους μήνες, μωρή βρώμα, θα βγει κι άλλο release (κι άλλο release)

[Bridge: Μηδενιστής]

Εκεί να δεις τι θα γίνει (praah)

Μήδε (yaw)

Φ.Β.Σ. (Extra clips reload, extra large diss)

Mani, Rio (Extra clips reload, extra large diss)

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[Verse 2: Mani]

Καρδία μου τόσο παγωμένη μα στον πόλεμο καίει

Όλοι μιλάτε ώσπου να βγείτε από τον πόλεμο gay

Φαίνομαι τόσο που θ' αφήσω μια τυφλή να κοιτάει

Βρήκε τη σκόνη βαρετή, γι' αυτό σνιφάρει cupcakes

Παιδί του ανέμου, τόσα ξέρω και τι κάνουμε εδώ

Πάνω απ' τη φλέβα μου λεπίδα και ξυπνούν απ' το φως

Τράβα σκανδάλη, την ψυχή μου πάνω πυροβολά

Κρατώ ένα εξάμηνο στεγνός και μετά πίνω όλα

Το rap μου γράφω και μετά χαμογελά το κακό

Μια φίλη εθίζεται σ' αυτό καθώς το κάνω ορατό

Πατώ ένα βήμα στο κενό, το κάνω δρόμο βατό

Τζούρα απ' την κόλαση να βγω, μπαίνω και τρομοκρατώ

Μόλις σηκώθηκα απ' τον ύπνο μα η φωνή μου ανοιχτή

Σπάμε απ' το σύμπαν μια γραμμή κι ισορροπούν, Elohim

Και δε σε ξέρω, δε με ξέρεις, δε με νοιάζετε καν

Δεν είσαι εχθρός μου, εχθρός μου είν' ο Kendrick Lamar

[Bridge: Μηδενιστής]

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Reload

Reload

Reload, yaw

[Chorus: Μηδενιστής]

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[Verse 3: Rio]

Μπαίνω στη μάχη ζαλισμένος, κοίτα πόσο μου πάει

Βάζω τον νου μου σε γραμμή κι έχω τον θάνατο πλάι

Καρδιά μου τόσο παγωμένη μα δεν είμ' από 'δώ

Ξέρω ένα μέρος μαγικό που το μυαλό σου κολλάει

Έχω στην άκρη το καλό και μια πουτάνα στο high

Είναι το σύννεφο στο σπίτι, εσένα ποιος σε γαμάει;

Έχω 2 μπάρες στο μουνί σου και κλειστό κινητό

[?] σύννεφο ανάσα καθώς η νύχτα τσουλάει

Πότε θα φύγουμε μαζί σαν το νερό που κυλάει;

Είμαι πιο πάνω από τη Γη, πέφτω στον βράχο και σπάει

Όσοι μιλάνε για τ' αστέρι μας, τους καίει στα bam

Κι αν νιώσουν την καταστροφή που το μυαλό μου γεννάει

Μπαίνω στη μάχη ζαλισμένος, κοίτα πόσο μου πάει

Πέφτει η Σελήνη μου γλυκά και στο κεφάλι σου σκάει

Είναι σκοτάδι γύρω κι όλοι μαγεμένοι απ' αυτό

Ξέρω ένα μέρος μαγικό που το μυαλό σου κολλάει