[Chorus]

Χύνω ποτό και κυλάει ως την κοιλιά σου

Χύνω ποτό και κυλάει ως την κοιλιά σου

Σκύβω αργά και σηκώνεις το φόρεμά σου

Και σηκώνεις το φόρεμά σου

[Verse 1]

Σωστή μέρα, σωστή ώρα, σωστό πάρτυ

Γεμάτη με αλκοόλ βραδυά κάπου στο χάρτη

Έρχεσαι με βλέμμα φωτιά και ζητάς κάτι

Χορεύεις πάνω μου ένω με σπρώχνεις στο κρεβάτι

Ξέρεις πως δεν είμαι καλά και αυτό σ' αρεσει

Φέρε και δυο φίλες μαζί κρατάω θέση, μες τη μέση

Το πάρτυ non stop και όποιος αντέξει

Το χέρι κατεβαίνει αργά κάπου στη μέση

Τώρα λες με γνώρισες, θες χρόνο

Βάλε το ποτό και θα δεις μόνο

Twerk bitch, θέλω να τη δεις Miley

Πίσω απο τη κάμερα Spy Clay

Τώρα για να αφεθεις, δίπλα μου για να ρθεις

Δεύτερο γύρο σφυνάκια, ψάχνεις για να με βρεις

Κάπου κρυμμένη και 'συ, λιώμα, ποτό, γεννεση

Θέλω να χορεύεις να θα κάνω την αρχή

[Chorus]

Χύνω ποτό και κυλάει ως την κοιλιά σου

Χύνω ποτό και κυλάει ως την κοιλιά σου

Σκύβω αργά και σηκώνεις το φόρεμά σου

Και σηκώνεις το φόρεμά σου

Χύνω ποτό και κυλάει ως την κοιλιά σου

Χύνω ποτό και κυλάει ως την κοιλιά σου

Σκύβω αργά και σηκώνεις το φόρεμά σου

Και σηκώνεις το φόρεμά σου

[Verse 2]

Πιάσε το ποτήρι και μη πεις κάτι

Μετράω πια λεφτά, δε μετράω λάθη

Βλέπω χαμογελάς σαν να λες κατί

Απόψε κάνεις μπαμ, είσαι σαν τη Βαγδάτη

Τεκίλα sunrise, i make it nasty

Σε θέλω μου λες και 'γω πάρτυ

Είμαι γεμάτος tattoo παντού χάρτη λες και σου θυμίζω, πατάω rec γράφει

Sex tape λίγο πριν το mix tape

Είναι λάθος μας βλέπουν, mistake

Η γλώσσα σου στο σώμα μου κυλάει, skate

Pompeii, snake baby, jeans slay

Τωρα πήγε δυο και κάτι και λίωμα μες το πάρτυ

Καυτά φιλία και στο λαιμό και δάγκωμα στη πλάτη

Φαντάζομαι θα είσαι πρόστυχη και στο κρεβάτι

Και όταν μιλάς ισπανικά θα με φωνάζεις papi

Σφύξ' τα χέρια σου

Επάνω μου είναι η θέση, σ' αρεσει

Να κάθεσαι από πάνω μου θες εσύ

Καθώς σ' αγγίζω μόνο η σκέψη μου φτάνει

Φωτιά να σου βάλει να πέσεις αναίσθητη

Twerk, twerk, twerk

Δείξε πως το κάνεις

Twerk,twerk

Χαμηλά το σπρώχνεις

Νόμιζες, γνώμηθες, με ρώτησες, τόλμησες

Σ' έπαιξα και 'συ κόλλησες

[Chorus]

Χύνω ποτό και κυλάει ως την κοιλιά σου

Χύνω ποτό και κυλάει ως την κοιλιά σου

Χύνω ποτό και κυλάει ως την κοιλιά σου

Χύνω ποτό και κυλάει ως την κοιλιά σου

Σκύβω αργά και σηκώνεις το φόρεμά σου

Και σηκώνεις το φόρεμά σου

Χύνω ποτό και κυλάει ως την κοιλιά σου

Χύνω ποτό και κυλάει ως την κοιλιά σου

Σκύβω αργά και σηκώνεις το φόρεμά σου

Και σηκώνεις το φόρεμά σου

Χύνω ποτό και κυλάει ως την κοιλιά σου

Χύνω ποτό και κυλάει ως την κοιλιά σου

Σκύβω αργά και σηκώνεις το φόρεμά σου

Και σηκώνεις το φόρεμά σου