Το Πότο
Μηδενιστής
[Chorus]
Χύνω ποτό και κυλάει ως την κοιλιά σου
Χύνω ποτό και κυλάει ως την κοιλιά σου
Σκύβω αργά και σηκώνεις το φόρεμά σου
Και σηκώνεις το φόρεμά σου
[Verse 1]
Σωστή μέρα, σωστή ώρα, σωστό πάρτυ
Γεμάτη με αλκοόλ βραδυά κάπου στο χάρτη
Έρχεσαι με βλέμμα φωτιά και ζητάς κάτι
Χορεύεις πάνω μου ένω με σπρώχνεις στο κρεβάτι
Ξέρεις πως δεν είμαι καλά και αυτό σ' αρεσει
Φέρε και δυο φίλες μαζί κρατάω θέση, μες τη μέση
Το πάρτυ non stop και όποιος αντέξει
Το χέρι κατεβαίνει αργά κάπου στη μέση
Τώρα λες με γνώρισες, θες χρόνο
Βάλε το ποτό και θα δεις μόνο
Twerk bitch, θέλω να τη δεις Miley
Πίσω απο τη κάμερα Spy Clay
Τώρα για να αφεθεις, δίπλα μου για να ρθεις
Δεύτερο γύρο σφυνάκια, ψάχνεις για να με βρεις
Κάπου κρυμμένη και 'συ, λιώμα, ποτό, γεννεση
Θέλω να χορεύεις να θα κάνω την αρχή
[Chorus]
Χύνω ποτό και κυλάει ως την κοιλιά σου
Χύνω ποτό και κυλάει ως την κοιλιά σου
Σκύβω αργά και σηκώνεις το φόρεμά σου
Και σηκώνεις το φόρεμά σου
Χύνω ποτό και κυλάει ως την κοιλιά σου
Χύνω ποτό και κυλάει ως την κοιλιά σου
Σκύβω αργά και σηκώνεις το φόρεμά σου
Και σηκώνεις το φόρεμά σου
[Verse 2]
Πιάσε το ποτήρι και μη πεις κάτι
Μετράω πια λεφτά, δε μετράω λάθη
Βλέπω χαμογελάς σαν να λες κατί
Απόψε κάνεις μπαμ, είσαι σαν τη Βαγδάτη
Τεκίλα sunrise, i make it nasty
Σε θέλω μου λες και 'γω πάρτυ
Είμαι γεμάτος tattoo παντού χάρτη λες και σου θυμίζω, πατάω rec γράφει
Sex tape λίγο πριν το mix tape
Είναι λάθος μας βλέπουν, mistake
Η γλώσσα σου στο σώμα μου κυλάει, skate
Pompeii, snake baby, jeans slay
Τωρα πήγε δυο και κάτι και λίωμα μες το πάρτυ
Καυτά φιλία και στο λαιμό και δάγκωμα στη πλάτη
Φαντάζομαι θα είσαι πρόστυχη και στο κρεβάτι
Και όταν μιλάς ισπανικά θα με φωνάζεις papi
Σφύξ' τα χέρια σου
Επάνω μου είναι η θέση, σ' αρεσει
Να κάθεσαι από πάνω μου θες εσύ
Καθώς σ' αγγίζω μόνο η σκέψη μου φτάνει
Φωτιά να σου βάλει να πέσεις αναίσθητη
Twerk, twerk, twerk
Δείξε πως το κάνεις
Twerk,twerk
Χαμηλά το σπρώχνεις
Νόμιζες, γνώμηθες, με ρώτησες, τόλμησες
Σ' έπαιξα και 'συ κόλλησες
[Chorus]
Χύνω ποτό και κυλάει ως την κοιλιά σου
Χύνω ποτό και κυλάει ως την κοιλιά σου
Χύνω ποτό και κυλάει ως την κοιλιά σου
Χύνω ποτό και κυλάει ως την κοιλιά σου
Σκύβω αργά και σηκώνεις το φόρεμά σου
Και σηκώνεις το φόρεμά σου
Χύνω ποτό και κυλάει ως την κοιλιά σου
Χύνω ποτό και κυλάει ως την κοιλιά σου
Σκύβω αργά και σηκώνεις το φόρεμά σου
Και σηκώνεις το φόρεμά σου
Χύνω ποτό και κυλάει ως την κοιλιά σου
Χύνω ποτό και κυλάει ως την κοιλιά σου
Σκύβω αργά και σηκώνεις το φόρεμά σου
Και σηκώνεις το φόρεμά σου