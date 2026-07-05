Ζω Τη Στιγμή

Μηδενιστής

Από το Άλμπουμ Zo Ti Stigmi που κυκλοφόρησε το 2012
Στίχοι

Δεν έχουν προστεθεί στίχοι για αυτό το τραγούδι.

Ακούστε στο Spotify