Ένα βράδυ

Στο σκοτάδι μου 'χες πει πως κάνει λάθη

Είσαι μόνος και δεν ψάχνεις την αγάπη

Το ποτό που πίνεις δεν σου κάνει κάτι

Κάνε κάτι

Ένα βράδυ

Έψαχνα στα μάτια σου ένα σημάδι

Όλα γύρω μου θολά μέσα στη ζάλη

Μα τα λόγια μας κρυφά θα μείνουν πάλι

Άλλο ένα βράδυ έλα

Φεύγεις και νυχτώνει

Μα αν χαθούμε μόνοι

Πίσω απ' το τιμόνι

Για 'μας δεν ξημερώνει

Φεύγεις και νυχτώνει

Μα αν χαθούμε μόνοι

Πίσω απ' το τιμόνι

Άλλο ένα βράδυ έλα

When the lonely days are gone, I want you with me

And I'm crying on the phone

You say you want me, but you don't

When the lonely days are gone, I want you with me

And I'm crying on the phone

You say you want me, but you don't

Φεύγεις και νυχτώνει

Μα αν χαθούμε μόνοι

Πίσω απ' το τιμόνι

Για 'μας δεν ξημερώνει

Φεύγεις και νυχτώνει

Μα αν χαθούμε μόνοι

Πίσω απ' το τιμόνι

Άλλο ένα βράδυ έλα

Άλλο ένα βράδυ έλα

Άλλο ένα βράδυ έλα

Άλλο ένα βράδυ έλα

Φεύγεις και νυχτώνει

Μα αν χαθούμε μόνοι

Πίσω απ' το τιμόνι

Για 'μας δεν ξημερώνει

Φεύγεις και νυχτώνει

Μα αν χαθούμε μόνοι

Πίσω απ' το τιμόνι

Άλλο ένα βράδυ έλα