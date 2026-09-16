Κομμάτι Της Ζωής Μου – Mixed

Με την σκέψη μου άλλη μια νύχτα στο πλάι σου ήρθα

ψάχνω τρόπο να τρέξω τον χρόνο ξανά να σε δω.

Γεφυρώνω γκρεμούς και αποστάσεις κοντά μου να φτάσεις

δε μου φτάνει ένα βράδυ, για πάντα σε θέλω εδώ.

Κομμάτι της ζωής μου γίνε έλα και μείνε

και ζήσε το όνειρο μου στον ουρανό μου.

Τι σε κρατάει πίσω να το γκρεμίσω

με ένα σ’ αγαπώ σου την δύναμη να βρω να πολεμήσω,

πίσω για σένα τον χρόνο να γυρίσω

σημάδια ξένα στο σώμα σου να σβήσω

μες την καρδιά σου να υπάρχω μόνο εγώ.

Της καρδιά μου κομμάτια σπασμένα κρατάς ενωμένα

και όσα όνειρα είχα κρυμμένα κανείς μην τα δει.

Τα φανέρωσα απόψε μπροστά σου και είναι όλα δικά σου

το άγγιγμα σου μετά από καιρό μου έδωσε πνοή.

Κομμάτι της ζωής μου γίνε έλα και μείνε

και ζήσε το όνειρο μου στον ουρανό μου.

Τι σε κρατάει πίσω να το γκρεμίσω

με ένα σ’ αγαπώ σου την δύναμη να βρω να πολεμήσω,

πίσω για σένα τον χρόνο να γυρίσω

σημάδια ξένα στο σώμα σου να σβήσω

μες την καρδιά σου να υπάρχω μόνο εγώ.

Δεν μου φτάνει μονάχα ένα βράδυ

για πάντα σε θέλω.