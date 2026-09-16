Αν είσαι ένα αστέρι

Νίκος Βέρτης

Από το Άλμπουμ An eisai ena asteri που κυκλοφόρησε το 2023
Στίχοι

Αυτό που μου συμβαίνει

Φοβάμαι τόσο να το πω

Καρδιά μου πληγωμένη

Ας είναι αλήθεια αυτό που ζω

Αγάπη να' ναι αληθινή

Αίτία να' ναι κι αφορμή

Σ' αυτά τα μάτια που κοιτώ

Τον έρωτα να βρω

Αν είσαι ένα αστέρι

Που φως θα φέρει στην άδεια μου ζωή

Ποτέ μη σβήσεις ποτέ να μη μ'αφήσεις

Ποτέ να μη χαθεί η αγάπη αυτά

Μα όνειρο αν είσαι τα φώτα σβήσε

Στα όνειρα να ζω

Μη ξημερώσει ποτέ να μη τελειώσει

Μέσα μου μείνε να σ' αγαπώ

Στο δρόμο το δικό μου

Τα πάντα ήταν σκοτεινά

Ποτέ τα όνειρά μου

Δε θα 'χαν γίνει αληθινά

Μα τώρα είσαι εδώ εσύ

Και έχω ξαναγεννηθεί

Το τέλος κι η αρχή μου

Ζωή μου είσαι εσύ

Αν είσαι ένα αστέρι

Που φως θα φέρει οταν άδεια μου ζωή

Ποτέ μη σβήσεις ποτέ να μη μ' αφήσεις

Ποτέ να μη χαθεί η αγάπη αυτά

Μα όνειρο αν είσαι τα φώτα σβήσε

Στα όνειρα να ζω

Μη ξημερώσει ποτέ να μη τελειωσει

Μέσα μου μείνε να σ' αγαπώ

Αν είσαι ένα αστέρι

Που φως θα φέρει στην άδεια μου ζωή

Ποτέ μη σβήσεις ποτέ να μη μ' αφήσεις

Ποτέ να μη χαθεί η αγάπη αυτά

Μα όνειρο αν είσαι τα φώτα σβήσε

Στα όνειρα να ζω

Μη ξημερώσει ποτέ να μη τελειώσει

Μέσα μου μείνε να σ' αγαπώ

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