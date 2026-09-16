Αυτό που μου συμβαίνει

Φοβάμαι τόσο να το πω

Καρδιά μου πληγωμένη

Ας είναι αλήθεια αυτό που ζω

Αγάπη να' ναι αληθινή

Αίτία να' ναι κι αφορμή

Σ' αυτά τα μάτια που κοιτώ

Τον έρωτα να βρω

Αν είσαι ένα αστέρι

Που φως θα φέρει στην άδεια μου ζωή

Ποτέ μη σβήσεις ποτέ να μη μ'αφήσεις

Ποτέ να μη χαθεί η αγάπη αυτά

Μα όνειρο αν είσαι τα φώτα σβήσε

Στα όνειρα να ζω

Μη ξημερώσει ποτέ να μη τελειώσει

Μέσα μου μείνε να σ' αγαπώ

Στο δρόμο το δικό μου

Τα πάντα ήταν σκοτεινά

Ποτέ τα όνειρά μου

Δε θα 'χαν γίνει αληθινά

Μα τώρα είσαι εδώ εσύ

Και έχω ξαναγεννηθεί

Το τέλος κι η αρχή μου

Ζωή μου είσαι εσύ

Αν είσαι ένα αστέρι

Που φως θα φέρει οταν άδεια μου ζωή

Ποτέ μη σβήσεις ποτέ να μη μ' αφήσεις

Ποτέ να μη χαθεί η αγάπη αυτά

Μα όνειρο αν είσαι τα φώτα σβήσε

Στα όνειρα να ζω

Μη ξημερώσει ποτέ να μη τελειωσει

Μέσα μου μείνε να σ' αγαπώ

Αν είσαι ένα αστέρι

Που φως θα φέρει στην άδεια μου ζωή

Ποτέ μη σβήσεις ποτέ να μη μ' αφήσεις

Ποτέ να μη χαθεί η αγάπη αυτά

Μα όνειρο αν είσαι τα φώτα σβήσε

Στα όνειρα να ζω

Μη ξημερώσει ποτέ να μη τελειώσει

Μέσα μου μείνε να σ' αγαπώ