Αυτό Να Το Θυμάσαι – Μικτό

Αν θες να φύγεις

Όσο κι αν πονώ

Εγώ δε σε κρατάω

Στη μοναξιά μου

Κι αν θα ακροβατώ

Εγώ θα σ’ αγαπάω

Κι αν μείνω ένα σώμα αδειανό

Φεγγάρι που δε θα ‘χει ουρανό

Πως είσαι η ζωή μου να ξεχνώ

Δεν μπορώ

Αυτό να το θυμάσαι όσο ζεις

Δε θα σε αγαπήσει άλλος κανείς

Έτσι όπως σ’ αγάπησα εγώ

Μόνο εγώ…

Αν θες να ζήσεις όλη τη ζωή

Που πέρασες κοντά μου

Να δοκιμάσεις μια καινούρια αρχή

Χωρίς τα όνειρά μου

Δεν έχω λόγο να στα αρνηθώ

Δικαιολογίες εύκολες να βρω

Μα όσα είχαμε ζήσει να ξεχνώ

Δεν μπορώ…