Αυτό Να Το Θυμάσαι – Μικτό
Πάνος Κιάμος
Από το Άλμπουμ Nikos Halkousis Non Stop Mix, Vol. 15 (DJ Mix) που κυκλοφόρησε το 2019
Στίχοι
Αν θες να φύγεις
Όσο κι αν πονώ
Εγώ δε σε κρατάω
Στη μοναξιά μου
Κι αν θα ακροβατώ
Εγώ θα σ’ αγαπάω
Κι αν μείνω ένα σώμα αδειανό
Φεγγάρι που δε θα ‘χει ουρανό
Πως είσαι η ζωή μου να ξεχνώ
Δεν μπορώ
Αυτό να το θυμάσαι όσο ζεις
Δε θα σε αγαπήσει άλλος κανείς
Έτσι όπως σ’ αγάπησα εγώ
Μόνο εγώ…
Αν θες να ζήσεις όλη τη ζωή
Που πέρασες κοντά μου
Να δοκιμάσεις μια καινούρια αρχή
Χωρίς τα όνειρά μου
Δεν έχω λόγο να στα αρνηθώ
Δικαιολογίες εύκολες να βρω
Μα όσα είχαμε ζήσει να ξεχνώ
Δεν μπορώ…
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