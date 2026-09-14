Δεν Ταιριάζετε Σου Λέω
Παντελής Παντελίδης
Από το Άλμπουμ Gia Pada που κυκλοφόρησε το 2016
Στίχοι
Μπορεί να χάνεσαι και στη δική του αγκαλιά
μπορεί να λιώνεις και με τα δικά του τα φιλιά
μπορεί να νιώθεις όπως τότε ασφαλής μαζί του
μα σε ρωτάω, αυτός μπορεί να δώσει τη ζωή του;
Δεν ταιριάζετε σου λέω τόσο
αντικειμενικά σ’ το λέω
και άσ’ τις φίλες σου να λένε το αντίθετο
ξέρεις μάτια μου πού μένω
και όσο δίνεσαι θα περιμένω
από αντίδραση το ξέρω το έκανες και αυτό.
Μπορεί να καίγεσαι και στη δική του τη ματιά
μπορεί να έχει χιούμορ και άλλα τόσα περιττά
μπορεί να νιώθεις σαν παιδί όταν ξυπνάς μαζί του
μα σε ρωτάω, αυτός μπορεί να δώσει τη ζωή του;
Δεν ταιριάζετε σου λέω τόσο
αντικειμενικά σ’ το λέω
και άσ’ τις φίλες σου να λένε το αντίθετο
ξέρεις μάτια μου πού μένω
και όσο δίνεσαι θα περιμένω
από αντίδραση το ξέρω το έκανες και αυτό.
Ακούστε στο Spotify