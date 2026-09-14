Μπορεί να χάνεσαι και στη δική του αγκαλιά

μπορεί να λιώνεις και με τα δικά του τα φιλιά

μπορεί να νιώθεις όπως τότε ασφαλής μαζί του

μα σε ρωτάω, αυτός μπορεί να δώσει τη ζωή του;

Δεν ταιριάζετε σου λέω τόσο

αντικειμενικά σ’ το λέω

και άσ’ τις φίλες σου να λένε το αντίθετο

ξέρεις μάτια μου πού μένω

και όσο δίνεσαι θα περιμένω

από αντίδραση το ξέρω το έκανες και αυτό.

Μπορεί να καίγεσαι και στη δική του τη ματιά

μπορεί να έχει χιούμορ και άλλα τόσα περιττά

μπορεί να νιώθεις σαν παιδί όταν ξυπνάς μαζί του

μα σε ρωτάω, αυτός μπορεί να δώσει τη ζωή του;

Δεν ταιριάζετε σου λέω τόσο

αντικειμενικά σ’ το λέω

και άσ’ τις φίλες σου να λένε το αντίθετο

ξέρεις μάτια μου πού μένω

και όσο δίνεσαι θα περιμένω

από αντίδραση το ξέρω το έκανες και αυτό.