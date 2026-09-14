Και Εγώ Σ’ Αγαπώ

Παντελής Παντελίδης

Από το Άλμπουμ Gia Pada που κυκλοφόρησε το 2016
Στίχοι

Έφυγες κι εσύ

Με βροχή που δεν στεγνώνει

Με πληγή που δεν μπαλώνει

Κόκκινο κρασί

Έφυγες κι εσύ

Μες στα φώτα που βολεύουν

Μες στα ρούχα που μαζεύουν

Κόκκινο χαλί

Έφυγες για πάντα σου λέω, ξέχασες

Μες στις αναμνήσεις κομμάτι που έσβησες

Δε μπορώ να ζήσω μακριά σου

Το κορμί μου είναι δικό σου

Μέσα στο σκοτάδι κομμάτι που έχασες

Έφυγες για πάντα σου λέω, πέταξες

Μες στις αναμνήσεις κομμάτι που έθαψες

Δε μπορώ να ζήσω μακριά σου

Το μυαλό μου είναι δικό σου

Μέσα στο σκοτάδι κομμάτι που έχασες

Πως λες σ' αγαπώ αφού δε σε νοιάζει;

Πονάω καιρό, τώρα δεν αλλάζει

Πως λες σ' αγαπώ τοίχος πλησιάζει

Πονάω καιρό, κόλλησε το γκάζι

Κι εγώ σ' αγαπώ…

Έφυγες για πάντα σου λέω, ξέχασες

Μες στις αναμνήσεις κομμάτι που έσβησες

Δε μπορώ να ζήσω μακριά σου

Το κορμί μου είναι δικό σου

Μέσα στο σκοτάδι κομμάτι που έχασες

Πως λες σ' αγαπώ αφού δε σε νοιάζει;

Πονάω καιρό, τώρα δεν αλλάζει

Πως λες σ' αγαπώ τοίχος πλησιάζει

Πονάω καιρό, κόλλησε το γκάζι

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