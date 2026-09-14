Και Εγώ Σ’ Αγαπώ

Έφυγες κι εσύ

Με βροχή που δεν στεγνώνει

Με πληγή που δεν μπαλώνει

Κόκκινο κρασί

Έφυγες κι εσύ

Μες στα φώτα που βολεύουν

Μες στα ρούχα που μαζεύουν

Κόκκινο χαλί

Έφυγες για πάντα σου λέω, ξέχασες

Μες στις αναμνήσεις κομμάτι που έσβησες

Δε μπορώ να ζήσω μακριά σου

Το κορμί μου είναι δικό σου

Μέσα στο σκοτάδι κομμάτι που έχασες

Έφυγες για πάντα σου λέω, πέταξες

Μες στις αναμνήσεις κομμάτι που έθαψες

Δε μπορώ να ζήσω μακριά σου

Το μυαλό μου είναι δικό σου

Μέσα στο σκοτάδι κομμάτι που έχασες

Πως λες σ' αγαπώ αφού δε σε νοιάζει;

Πονάω καιρό, τώρα δεν αλλάζει

Πως λες σ' αγαπώ τοίχος πλησιάζει

Πονάω καιρό, κόλλησε το γκάζι

Κι εγώ σ' αγαπώ…

Έφυγες για πάντα σου λέω, ξέχασες

Μες στις αναμνήσεις κομμάτι που έσβησες

Δε μπορώ να ζήσω μακριά σου

Το κορμί μου είναι δικό σου

Μέσα στο σκοτάδι κομμάτι που έχασες

Πως λες σ' αγαπώ αφού δε σε νοιάζει;

Πονάω καιρό, τώρα δεν αλλάζει

Πως λες σ' αγαπώ τοίχος πλησιάζει

Πονάω καιρό, κόλλησε το γκάζι